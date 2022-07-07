Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 7 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 7 Temmuz Perşembe günü 1.743 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 696 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.526 TL.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Altın fiyatları, doların yükselişinin bir süreliğine durmasının ardından dokuz ayın en düşük seviyelerinden toparlanarak hafif yükseldi ancak analistler bu sürenin geçici olduğu konusunda uyardı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı, doların 20 yılın zirve seviyelerinden hafif gerilemesinden destek bularak %0.3 artışla 1,744.19 dolara yükseldi.

GÜNCEL CANLI ALTIN FİYATLARI SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 961 TL, satış 696 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 970 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 7 Temmuz 2022 Perşembe günü 9.693 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.569 TL, satış 1.601 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.602 TL. 1 TL düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.460 TL, satış 6.526 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış değeri 6.530 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.139 TL, satış 3.203 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.205 TL. 2 TL düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.342 TL, satış 6.406 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.411 TL. 5 TL düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.329, satış 6.393 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.397 TL. 4 TL düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 7 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 7 Temmuz 2022 altın yorumları: Gram altında dolar/TL tarafında yükseliş yaşansa da ons altın tarafındaki oldukça zayıf görünüm ve ana destek seviyelerinin kırılması yukarı yönlü fiyat hareketlerini sınırlıyor. Dün gram altında en yüksek 980TL test edilse de kalıcılık sağlanamadı ve genel anlamda yatay bir görünüm ile 960 seviyelerinde fiyatlamalar gerçekleşti.

Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Kurda yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 980 ve 990 dolar direnç; 970 ve 960 dolar ise destek olarak takip edilebilir.