Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 8 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 8 Temmuz Cuma günü 1.740 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 968 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.522 TL.

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Altın, dolar 20 yılın zirve seviyesinde seyrederken hafif yükseldi ancak haftalık bazda son sekiz haftanın en büyük kaybını vermeye hazırlanıyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 artarak 1,744.07 seviyesine yükseldi.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 960 TL, satış 968 TL. Geçen hafta gram altının satış değeri 973 TL. Fiyatlarda 5 lira düşüş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 8 Temmuz 2022 Cuma günü 9.684 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.568 TL, satış 1.600 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.607 TL. Fiyatlarda 7 lira düşüş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.456 TL, satış 6.521 TL. Geçen hafta Cumhuriyet altını satış değeri 6.550 TL. Fiyatlarda 29 lira düşüş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.136 TL, satış 3.200 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.215 TL. Fiyatlarda 15 lira düşüş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.338 TL, satış 6.402 TL. Geçen hafta tam altının satış 6.431 TL. Fiyatlarda 29 lira düşüş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.324 TL, satış 6.388 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.417 TL. Fiyatlarda 29 lira düşüş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 8 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Temmuz 2022 altın yorumları: Gram altında dolar/TL tarafında yükseliş yaşansa da ons altın tarafındaki oldukça zayıf görünüm fiyatlamaların yatay bir bant içerisinde gerçekleşmesine neden oluyor. Dün gram altında en yüksek 970TL test edildi. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Kurda yükseliş beklentisinin devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 975 ve 985 dolar direnç; 960 ve 955 dolar ise destek olarak takip edilebilir.