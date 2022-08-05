Altın fiyatları haftanın son gününde karışık seyretti

Altın fiyatları, ABD'nin resesyona girmesinden ve ABD-Çin geriliminden destek bularak yükselse de ABD istihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesiyle sert geriledi. Uzmanlar risklerin sürmesi hâlinde görünümün pozitif olacağı görüşünde.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları geçtiğimiz hafta ABD ekonomisinin resesyona girmesi ile yükselirken bu hafta da ABD-Çin geriliminden de destek alarak kazanımlarını sürdürdü.

Değerli metal hafta içerisinde 1795 dolar seviyelerini görerek son bir aylık kaybını telafi etti. Ancak yükselişin sınırlı kalmasında ABD tarım dışı istihdam verilerinin güçlü gelmesi etkili oldu.

ABD ekonomisinin iki çeyrek ardarda küçülerek resesyona girmesi ve Fed'in faiz artışlarında frene basacağına ilişkin beklentilerin artmasıyla birlikte altın fiyatları geçen hafta yüzde 2,2 yükselmişti.

Bu hafta ise ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Çin’in tüm uyarılarına rağmen tartışmalı bölge olan Tayvan’a gitmesi altının güvenli liman özelliğini ön plana çıkardı. Böylece geçtiğimiz haftayı 1765 dolardan kapatan ons altın bu haftanın son işlem gününde 1785 doları gördü.

İSTİHDAM VERİSİ SONRASI ALTIN DALGALANDI

Sonrasında ABD’den gelen temmuz ayın tarım dışı istihdam verisi altını frenledi. ABD’de temmuz ayında tarım dışı istihdam 528 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi artışın 250 bin olması yönündeydi.

Güçlü istihdam ekonominin hâlâ sıcak olduğuna ve güçlü enflasyonun süreceğine işaret ederken bu veri Fed’in 75 baz puan artış ihtimalini tekrar güçlü bir şekilde gündeme getirdi. Fed’in şahin duruşunu sürdürmesi ise doları güçlendirip altın gibi faiz getirisi olmayan varlıkları baskılamaya devam edebilir.

FED YETKİLİLERİNDEN ŞAHİN SİNYAL

Öte yandan Hazine tahvil getirilerinde gerileme ve artan ekonomik kriz endişeleri de bu hafta yatırımcıları güvenli limanlara yöneltti. Bölgesel Fed yetkilileri enflasyonda düşüş işareti görmediklerini, ekonomik yavaşlamaya rağmen enflasyonun hedef seviye olan yüzde 2'ye çekilmesi gerektiği ve fiyat istikrarının ilk sırada olduğunu açıkladı

Bu açıklamalar piyasa tarafından dolardaki güçlü seyrin süreceğinin sinyali olarak algılanarak altındaki yükselişi baskıladı. Uzmanlar ekonomideki risklerin sürmesi hâlinde altında görünümün orta ve uzun vadede pozitif olacağı görüşünde.

DURGUNLUK RİSKİ ARTIYOR

Commerzbank AG analisti Carsten Fritsch’e göre değerli metal, “son iki hafta içinde yaklaşık 40 baz puan düşen reel tahvil getirilerindeki belirgin düşüşten” yararlandı.

Bloomberg’in aktardığına göre Fritsch yayımladığı bilgi notunda “Bir süreliğine reel getiriler mayıs sonundan bu yana en düşük seviyesine düştü ve neredeyse tekrar sıfır çizgisine ulaştı” dedi. “Dahası, ABD’deki getiri eğrisinin durumu da artan bir durgunluk riskine işaret ediyor” dedi.

‘ORTA VE UZUN VADEDE GÖRÜNÜM POZİTİF’

Yapı Kredi Günlük Bülten’de İSE uzmanların altın yorumlarında uzun ve orta vadede pozitif görüşün korunduğu belirtildi. BülteNde şu ifadelere yer verildi:

“Haftaya yükseliş eğiliminde başlayan ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin hafta ortasından itibaren düşüş eğilimine girmesi ve Çin-Tayvan arasında yaşanan olumlu yönde etkileme potansiyeli taşıyor. Beklentilerin çok üzerine çıkamayan bir Tarım Dışı İstihdam verisi şart ile kısa vadeli yön pozitif görünüyor. Orta ve uzun vade için pozitif görüşümüzü koruyoruz.”

ALTIN PİYASASINDA SON DURUM

Altın spot piyasada akşamüstü saatlerinde ons başına 1768 dolardan işlem gördü.

Dolar/TL’nin 18’e yakın seviyelerde işlem görmesiyle birlikte Kapalıçarşı’da gram altın 1022 TL’den işlem gördü. Cumhuriyet altını 6 bin 710 TL alış ve 6 bin 763 bin TL satışla, çeyrek altın 1683 TL alış ve 1696 TL satış seviyesinden işlem gördü.

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