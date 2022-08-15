Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 15 Ağustos 2022

Altının ons fiyatı, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü 1.764 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 1.032 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.954 TL.

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Altın, dolardaki toparlamanın ve Fed’in enflasyonla mücadele için faiz artırımına devam edeceği beklentisinin yarattığı baskıyla düştü. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.4 düşerek 1,794.78 dolara inerken geçen hafta %1.6 tırmanmıştı. ABD vadeli altın kontratları ise %0.3 düşüşle 1,810 dolara geriledi. Doların kayıplarını geri alarak rakipleri karşısında %0.1 değerlenmesi altın cevherini, dolar dışı para birimlerinin alıcıları için pahalandırdı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 1.023 TL, satış 1.032. Geçen hafta gram altının satış değeri 1030 TL. 2 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü 10.330 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.672 TL, satış 1.707 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.703 TL. 4 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.885 TL, satış 6.954 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.939 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.346 TL, satış 3.414 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.406 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.760 TL, satış 6.828 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.813 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.745 TL, satış 6.813 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.798 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 15 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 15 Ağustos 2022 altın yorumları: Kısa vadeli 1035TL ve altına geri çekilmelerin alış fırsatı olarak değerlendirilebileceğini 1045TL yükselişlerinde ise kar al, özellikle 1050TL altında kalıcılık devam ettikçe, değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 1040 ve 1055 dolar direnç; 1020 ve 1000 dolar ise destek olarak takip edilebilir.