Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 25 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü 1.727 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 990 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.679 TL.

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Gram Altın'da Cuma günü alım iştahının bir miktar daha güçlendiği görülürken, %0.67 oranında değer kazanımı ile 985.41TL'den kapanış gerçekleşti. Son dönemde dar bantta yatay bir seyir izleyen Gram/Altında yükseliş hareketleri, Ons cephesinde yaşanan güç kazanımı paralelinde sürdürmesi öngörülüyor.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 983 TL, satış 991. Geçen hafta gram altının satış değeri 958 TL. 33 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü 9.919 TL’den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.606 TL, satış 1.639 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.584 TL. 55 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.612TL, satış 6.679 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.454 TL. 225 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.212 TL, satış 3.278 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.168 TL. 110 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.490 TL, satış 6.555 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.336 TL. 219 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.475 TL, satış 6.540 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.322 TL. 322 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 25 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 25 Temmuz 2022 altın yorumları: Gram altın fiyatını belirleyen her iki üründe yükselişin geçtiğimiz haftanın son işlem gününde de devam etmesi 991TL seviyesinin test edilmesine neden oldu. Bugün genel olarak ons altında ve kurda yükselişin sınırlı geri çekilmeler yaşansa da devam edeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle gram altında da gün içi açıklanacak verilerden bağımsız yükseliş devam edebilir.

975TL seviyelerine geri çekilmeler alış yönlü değerlendirilebilir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 990 ve 999 dolar direnç; 975 ve 965 dolar ise destek olarak takip edilebilir.