Altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL? 4 Temmuz 2022

Altının ons fiyatı, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü 1.809 dolardan işlem görürken kapalı çarşı fiyatları, altın piyasasında en düşük “gram” 978 TL, en yüksek “cumhuriyet altını” 6.585 TL.

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Altın dalgalı seyrederek artıya geçerken, Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi dolardaki yükselişi dengeleyerek altın fiyatlarını 1,800 dolar seviyesinin üstünde tuttu. Altının spot piyasadaki ons fiyatı %0.1 yükselerek 1,811.99 dolara çıkarken ABD vadeli altın işlemleri %0.6 artarak 1,812.10 dolara çıktı.

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Gram altın ne kadar?

Gram altın, alış 969 TL, satış 978. Geçen hafta gram altının satış değeri 973 TL. 5 TL yükseliş gerçekleşti.

10 gram altın ne kadar?

10 gram altın, 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü 9.781 TL'den işlem görmektedir.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın, alış 1.584 TL, satış 1.616 TL. Geçen hafta çeyrek altının satış değeri 1.608 TL. 8 TL yükseliş gerçekleşti.

Cumhuriyet altını ne kadar?

Cumhuriyet altını, alış 6.520 TL, satış 6.585 TL. Geçen hafta cumhuriyet altının satış 6.554 TL. 31 TL yükseliş gerçekleşti.

Yarım altın ne kadar?

Yarım altın, alış 3.167 TL, satış 3.232 TL. Geçen hafta yarım altının satış değeri 3.217 TL. 15 TL yükseliş gerçekleşti.

Tam altın ne kadar?

Tam altın, alış 6.400 TL, satış 6.464 TL. Geçen hafta tam altının satış değeri 6.435 TL. 29 TL yükseliş gerçekleşti.

Reşat altın ne kadar?

Reşat altın, alış 6.386 TL, satış 6.450 TL. Geçen hafta reşat altının satış değeri 6.420 TL. 30 TL yükseliş gerçekleşti.

ALTIN YORUMLARI 4 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 4 Temmuz 2022 altın yorumları: Gram altında hem dolar/TL ‘deki geri çekilme hem de ons altın tarafında zayıf görünüm fiyatların 961 TL seviyelerine kadar geri çekilmesine neden oldu. Kurda yukarı yönlü eğilim olsa da ons altında yaşanan yatay seyir gram altın üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Bugün içeride enflasyon verisi takip edilecek.

Kurda sınırlı yükseliş beklentisi devam etmesi nedeni ile 970TL altına geri çekilmeler alış fırsatı olmaya devam edecektir. Yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gram altında 985 ve 995 dolar direnç; 965 ve 955 dolar ise destek olarak takip edilebilir.