Altın fiyatlarında düşüş durdu mu?

Altın fiyatlarındaki düşüş Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla sona erdi, ABD büyüme verileri sonrası ise artış hızlandı. Peki altındaki yükseliş sürecek mi? Uzmanlar bu sorunun yanıtı için Fed'in sinyallerini takip ediyor.

Sozcu.com.tr

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Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) çarşamba günkü faiz kararının öncesinde sert düşerken kararın ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasının ardından düşüşüne son verdi.

ABD büyüme verilerinin ardından ise altının haftanın son işlem gününde kazanımları artırdı. Böylece 1 ayın ardından ilk kez haftayı kazançla kapattı.

Fed bu hafta 75 baz puan ile bu yıl üçüncü defa faiz artırdı. Buna karşın altın ve borsalar Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artırımlarının yavaşlayacağı ve 2023’de faiz indirimine gidileceğine işaret eden açıklamalarının ardından yükseldi.

RESESYON VERİSİ ALTINI DESTEKLEDİ

Öte yandan ABD ekonomisi 40 yılın en yüksek enflasyon seviyesiyle mücadele ederken önceki gün açıklanan gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) verileri ikinci çeyrekte ekonominin yüzde 0,9 daraldığını gösterdi. Ekonomi bir önceki çeyrekte de yüzde 1,6 daralmıştı. GSYH’nin iki çeyrek art arda küçülmesi nedeniyle ekonomi teknik olarak resesyona girmiş oldu.

Powell’ın konuşması ve ABD ekonomisinin resesyona girmesi nedeniyle altının ekonomik risklere karşı güvenli liman özelliğinin ön plana çıkması değerli metalin kazanımlarını artırmasına sebep oldu.

Uzmanlar ise Fed’in agresif faiz artışlarının yumuşamasına dönük sinyallerin ve ekonomik risklerin devam etmesi halinde altın fiyatlarında yükselişin sürebileceği görüşünde.

DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN ÇIKTI

Altın fiyatları dolar ile ABD Hazine tahvillerinin getirilerinin bu ayki kuvvetli performansına ve merkez bankalarının agresif para politikalarına paralel olarak üst üste dördüncü aylık düşüşünü kaydetmeye hazırlansa da geçtiğimiz hafta gördüğü 1600 dolar seviyelerinden toparlanmış oldu.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün kapanışta 1766 dolara yükselirken vadeli altın kontratları da 1764 dolara yükseldi. Böylece ons altın haftalık bazda yüzde 2,5 seviyesinde değer kazandı.

Gram altın haftayı 1016 TL seviyesinde kapatırken Cumhuriyet altını kapanışta 6 bin 607 TL alış ve 6 bin 695 TL satışla fiyatlandı. Çeyrek altın ise haftanın son gününde 1657 TL alış ve 1679 TL’den işlem gördü.

‘AGRESİF BEKLENTİLERİN AZALMASI ALTINI DESTEKLER’

Ziraat Yatırım FX bülteninde ekonomistlerin konu ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde “Dolar'daki baskının bu sabah sürdüğünü ve değerli madeninin de alımlarla karşılaşmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Özellikle ABD verisinin ardından Fed ile ilgili agresif beklentilerin daha da azalması Ons Altın'ı desteklemeye devam edebileceğini düşünüyoruz” ifadelerine yer verildi.

GRAM ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Öte yandan GCM Yatırım Forex Analizleri’nde dün gram altınla ilgili “Haftanın ve Temmuz ayının son işlem gününde, ons altının ve USDTRY paritesinin kısa vadede geri çekilmeleri, gram altının bir miktar geri çekilmesine destek verdi” yorumunda bulunuldu.

Analizde “kısa vadede fiyatlamalar 995,00 – 1004,00 bölgesi üzerinde oluşmayı sürdürdükçe, beklentimiz pozitif yöndedir” ifadelerine yer verdi.

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