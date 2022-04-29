Amazon hisseleri çakıldı

Pandemi dönemi yıldızı Amazon'u savaş ve enflasyon vurdu. Gelir artışı 20 yılın dibine gerileyen şirket, 2015 sonrasında ilk kez bir çeyrekte zarar açıkladı. Bilançonun açıklanması üzerine Amazon hisseleri yüzde 10 geriledi.

Sozcu.com.tr

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E-ticaret ve bilişim devi Amazon, 2022'nin ilk çeyreğinde 3,8 milyar dolarlık net zarar açıkladı.

Böylece hisse başına 8,40 dolar kâr beklenirken, 7,56 dolar zarar edildi. Geçen sene aynı dönemde hisse başı kâr 15,79 dolardı.

Geçen sene aynı dönemde net 8,1 milyar dolar kâr açıklayan ABD merkezli şirket, 2015’ten bu yana ilk kez bir çeyrekte zarar etmiş oldu.

RIVIAN ZARAR ETTİRDİ

Amazon'un zarar etmesinde elektrikli araç yatırımı Rivian'dan 7,6 milyar dolarlık zarar yazması etkili oldu.

Amazon ayrıca, ikinci çeyrek için 121 milyar dolarlık gelir tahmininde bulundu. Bu rakam, Bloomberg anketindeki 125 milyar dolarlık gelir tahmininin gerisinde kaldı.

Bu gelişmeler üzerine Amazon hisseleri dün yüzde 10 değer kaybetti.

GELİR ARTIŞI 20 YILIN DİBİNDE

İlk çeyrekte Amazon’un geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artarak 116,4 milyar dolara yükseldi. Bloomberg anketinde Amazon için gelir beklentisi 116,43 milyar dolardı.

Yüzde 7'lik gelir artışı, şirket için son 20 yılı aşan dönemin en düşük çeyreklik gelir artış oranı olarak kayıtlara geçti.

Pandeminin olumlu etkisiyle Amazon, 2021'in ilk çeyreğinde gelirlerini, yıllık bazda yüzde 44 artırmıştı.

SAVAŞ VE ENFLASYON ETKİLEDİ

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki savaşa, tedarik sorunlarına ve 40 yılın zirvesine yükselen enflasyonla birlikte artan maliyetlere işaret edildi.

Amazon CEO’su Andy Jassy yaptığı açıklamada, “Pandemi ve ardından gelen Ukrayna'daki savaş olağandışı büyüme ve zorluklar getirdi” dedi.

Bu ayın başlarında Amazon, 28 Nisan’dan itibaren tarihte ilk kez satıcılardan yüzde 5 yakıt ve enflasyon ek ücreti alacağını açıklayarak, artan enflasyonun operasyonlar üzerinde oluşturduğu baskının altını çizmişti.

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