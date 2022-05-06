Avrupa borsalarında iki ayın en büyük kayıp beklentisi

Avrupa borsaları haftalık performansında iki ayın en büyük kaybını vermeye hazırlanıyor.

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Avrupa hisse piyasaları, başlıca merkez bankalarının daha yüksek faiz artırımlarına gidebileceği endişeleriyle düşen Wall Street’e paralel gerilerken, iki ayın en kötü haftalık performansını göstermeye hazırlanıyor.

Yatırımcılar, başlıca merkez bankalarının yükselen enflasyonu kontrol altına almak için daha yüksek oranlarda faiz artırımları gerçekleştirebileceği yönünde kaygılı.

Avrupa’nın en büyük şirketlerini takip eden STOXX 600 endeksi yüzde 0.6 geriledi.

Turizm ve seyahat .SXTP ve teknoloji hisseleri .SX8P düşüşlere öncülük ederken, petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerine çıkmasıyla enerji hisseleri .SXEP ise yükseldi.

BİLANÇOLAR DA ETKİLİ

ABD borsaları dün, Fed’in Çarşamba günü gerçekleştirdiği faiz artırımının yüksek enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayacağı yönünde endişeler nedeniyle risk iştahının azalmasıyla keskin düşüş kaydederek kapandı.

Avrupa borsalarında düşüşe neden olan bir başka unsur da bilançolar oldu.

Adidas ADSGn.DE Çin’de artan corona virüsü vakaları nedeniyle yeniden devreye alınan tecrit uygulamalarının etkisiyle 2022 için satış beklentileri düşürmesinin ardından yüzde 4 geriledi.

Hollanda’nın en büyük bankası olan ING INGA.AS çeyrek dönem net gelirinin beklentilerin altında kaldığı ve Rusya ile Ukrayna’daki risk nedeniyle batık kredilere ayrılan provizyonun artırıldığını açıklamasının ardından yüzde 2.2 geriledi. (REUTERS)

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