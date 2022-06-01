Avrupa Merkez Bankası yetkilisinden faiz açıklaması: 50 baz puan masada tutulmalı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Peter Kazimir, eylül ayı için 50 baz puanlık faiz artışını masada tutulması gerektiğini savundu.

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Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkilisi Peter Kazimir, euro bölgesindeki enflasyonun tarihi zirveye çıkması nedeniyle merkez bankasının fiyat artışını kontrol altına almak için Temmuz’da faiz artırmak ve şu ana kadar işaret edilenden daha büyük artışlara gitmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Enflasyonun mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,1’e yükselerek, ECB’nin yüzde 2’lik hedefinin dört katına çıkması, merkez bankasının Temmuz’dan itibaren 25 baz puan faiz artırımının tüketici fiyatlarındaki inatçı yükselişi dizginlemek için yeterli olacağı görüşünü zora soktu.

‘TABANIM 25 BAZ PUAN’

Para politikasında diğer yetkililere kıyasla daha sıkılaştırma yanlısı olan Slovakya Merkez Bankası Başkanı Kazimir, “(Enflasyon) verisi, faiz artışı için ilk adımın atılması konusundaki gerekliliği benim gözümde güçlendirdi” dedi.

Kazimir Reuters’a yaptığı açıklamada, “Temmuz ayında 25 baz puan artış yapmamızı bekliyorum, 50 baz puan da Eylül’de gelebilir” dedi.

‘NÖRT SEVİYE’ VURGUSU

Kazimir, fiyatlardaki artışın dizginlenmesi için faiz oranlarının büyümeyi ne engellediği ne de tetiklediği “nötr” bir seviyeye çıkarılması gerektiğini, hatta bunun bile yetersiz kalabileceğini söyledi.

“Nötr faiz yüzde 1 ile yüzde 2 arasındadır. Bana göre, yüzde 2’ye daha yakın,” diyen Kazimir, “Önümüzde yaklaşık 200 baz puanlık bir yol var. Bunu gelecek yıl başarabiliriz,” diye belirtti. 200 baz puanlık toplam artışın yeterli olup olmayacağı konusunda ise Kazimir, “Bana, şu anda yeterli olmayacak gibi geliyor” dedi.

On yıldan fazla süredir faiz artışı yapmayan ECB’nin eksi yüzde 0,5 seviyesindeki mevduat faizi, 2014’ten beri sıfırın altında tutuluyor. Enflasyonun birkaç ay önce öngörülenden daha dirençli olması, gıda ve yakıt fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyonun dahi ECB’nin hedefinin iki katını aşması sorun teşkil ediyor. (REUTERS)

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