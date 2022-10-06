Bakan Nebati, AB Finansal Hizmetler temsilcisiyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AB Komisyonu Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness ile görüştü.

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Avrupa Komisyonu’nun Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği’nden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness Türkiye’ye geldi.

McGuinness’ın daha önceki Türkiye ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşeceğini bildirmişti. McGuinness ilk ziyaretini, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye yaptı.

Ziyaret sonrasında Bakan Nebati “Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği’nden sorumlu AB Komiseri Sn. McGuinness’i ağırladık. AB ile ekonomik ilişkilerimizi ele alarak, küresel sınamalar karşısında iş birliğimizi nasıl güçlendireceğimiz noktasında verimli bir görüşme gerçekleştirdik” dedi.