Bankacılık sektörünün kârı kasımda yaklaşık 5 kat arttı

Bankacılık sektörünün kasımda net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artışla 53,1 milyar TL oldu. Bankaların kârındaki Ocak-Kasım dönemindeki yıllık artış ise yüzde 417 oldu.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin 2022 Kasım verilerini yayımladı. Buna göre, bankacılık sektörünün kasım ayında net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 475 artışla 53 milyar 123 milyon TL oldu.

BDDK verilerine göre bankaların kârı Ocak-Kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 417 artışla 389 milyar lira oldu.

Rapora göre, sektörün aktif büyüklüğü 13,8 trilyon TL oldu. Sektörün aktif toplamı 2021 yılsonuna göre 4,6 trilyon TL arttı.

KREDİLERİN YÜZDE 2,16’SI TAKİBE DÖNÜŞTÜ

Kasım 2022 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 7 trilyon TL, menkul değerler 2,3 trilyon TL oldu. 2021 yılsonuna göre sektörün aktif toplamı yüzde 49,8, krediler toplamı yüzde 48,4, menkul değerler toplamı yüzde 56,1 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,16 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2021 yılsonuna göre yüzde 60,4 artışla 8,5 trilyon TL oldu.

Bankalar, düşük faiz politikasının başladığı 2021 sonundan beri oldukça yüksek kârlar elde ediyor. Bankalar uzun süre yüksek faiz marjıyla işlem yapmıştı. Ayrıca KKM gibi enstürmanlar da bankaların düşük maliyetli TL kaynak yaratmasını sağlamıştı.

BANKALARDAN KÂR DAĞITIM TALEBİ

Bankalar bu yıl rekor kârlar elde ederken dün Reuters’ın haberine göre, üç bankacılık kaynağı, bankaların bu yılki kârından dağıtım yapmak istediklerini belirterek, taleplerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) ilettiğini ve görüştüklerini aktarmıştı.

BDDK bankaların kâr dağıtımı ile ilgili her yıl tavsiye kararı alırken, son yıllarda ise kârın sermayeye eklenmesi yönünde kararlar alıyor.

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