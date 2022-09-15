KKM ve katılma hesapları 1 trilyon 327,2 milyar TL’ye yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı 8 trilyon 153,2 milyar lira, kredi hacmi ise 6 trilyon 433,2 milyar lira oldu.

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Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 9 Eylül haftasında 117 milyar lira artarak 8 trilyon 153,2 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Eylül ile biten haftada 117 milyar 8 milyon 326 bin lira artarak 8 trilyon 153 milyar 200 milyon 778 bin liraya yükseldi.

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 307,6 milyar TL’den 1 trilyon 327,2 milyar TL’ye çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,16 artışla 3 trilyon 553 milyar 393 milyon 162 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,83 artışla 4 trilyon 246 milyar 532 milyon 628 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 244 milyar 153 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 815 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 9 Eylül itibarıyla 663 milyon dolarlık artış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI AZALDI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,46 artarak 899 milyar 939 milyon 673 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,13 azalışla 787 milyar 932 milyon 374 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,14 yükselişle 483 milyar 676 milyon 560 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 324 milyar 737 milyon 422 bin lirası konut, 21 milyar 417 milyon 248 bin lirası taşıt ve 553 milyar 785 milyon 3 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 9 Eylül ile biten haftada 41 milyar 192 milyon 439 bin lira artarak 6 trilyon 433 milyar 181 milyon 108 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,70 artış kaydetti. (AA)