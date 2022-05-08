Batılı bankalara 10 milyar dolarlık Rusya darbesi

Uluslararası finansal yaptırımlar, batılı bankaları Rusya'ya sırt çevirmeye zorlarken bu hamlenin bankacılık devlerine milyarlarca dolara mâl olacağı tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Batılı bankalar, Rusya-Ukrayna’yı savaşı nedeniyle Rusya’ya gelen yaptırımlar yüzünden ülkeden çekilmeye hazırlanırken, bu hamlenin bankalara maliyetinin toplamda 10 milyar doları bulması bekleniyor.

Financial Times’ın haberine göre, ABD’li bankaların geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği çekilme hamlelerinin ardından bu hafta bir dizi Avrupa bankası da Rusya operasyonlarını durdurmak için zarar hazırlıkları yaptı.

Gazetenin hesaplamalarına göre, Batılı bankaların Rusya’da toplam 86 milyar dolarlık riski bulunuyor. Bu bankaların Rusya’da toplamda 40 bin personeli bulunduğu tahmin ediliyor.

DEV BANKALAR ZARARA HAZIRLANIYOR

İtalyan bankacılık grubu Unicredit Rusya'daki olası zararını karşılamak için 1,3 milyar euro ayırırken, ülkedeki işinin sona ermesi durumunda banka 5,3 milyar euroluk zarara uğrayabilir. Ülkede 4 bin çalışanı ve 2 milyon müşterisi bulunan banka, 17 yıldır Rusya’da faaliyet yürütüyor.

Fransız banka Societe Generale, iseilk çeyrek için, çoğunlukla Ukrayna’daki savaşla bağlantılı 561 milyon euroluk zarar karşılığı ayırdı. 18 milyar dolarlık riski bulunan bankanın Rusya’da 3,1 milyon müşterisi olduğu belirtildi

İsviçre bankası UBS de Avrupa’daki Ruslardan 100 bin eurodan fazla mevduat kabul edilmesini yasaklayan AB ve İsviçre kuralları nedeniyle varlık yönetimi bölümündeki varlıkların yüzde 0,7’sinin etkilediğini duyurdu.

RUS BANKALAR DA HEDEFTE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, daha fazla Rus bankasının SWIFT sistemiyle bağlantısının kesilmesinin planlandığını açıklamıştı.

Borell, sistemden çıkarılacak bankaların isimlerini vermezken SWIFT’in Brüksel’in nüfuz etmesinin imkansız olduğu bir özel proje olduğunu savundu.

Bankacılık işlemlerinde uluslararası işlemlerde yabancı para cinsinden elektronik fon transferi için standart sağlayan bir kod sistemi olan SWFİT sayesinde tüm dünyada bankalar arasında elektronik fon transferi standardı sağlanıyor.

KRİTİK KARAR GÜNDEMDE

Yeni yaptırımlarla ilgili kararın bu hafta AB büyükelçilerinin yapacağı toplantıda verilebileceği belirtiliyor.

Ancak AB'nin altıncı yaptırım paketini oluşturacak önlemler henüz resmi olarak açıklanmadı. Toplantıdan önce üye ülkelerin tutumları nedeniyle yaptırımların içeriği de değişebilir.

İlginizi Çekebilir Rusya, Odessa'yı vurdu