Binance’dan Musk’a Twitter desteği: Kripto dostu sosyal medya geliyor

Kripto para borsası Binance, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması için 500 milyon dolar katkı sağladı. Musk'ın Twitter'da kripto ile ödeme yöntemlerinin önünün açılabileceği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance’ın, Elon Musk’ın Twitter’ı alması için 500 milyon dolar ödenek sağladığı açıklandı.

Binance, Tesla CEO’sunun Twitter’ı satın alma teklifini desteklemek için 7 milyar dolarlık finansman taahhüdünün bir parçası olarak 500 milyon dolarlık öz sermaye yatırımı yapmayı planladığını açıkladı.

Bir başka teknoloji Oracle’ın kurucu ortağı Larry Ellison ve risk sermayesi şirketi Sequoia da 7 milyar dolarlık finansmana destek olan diğer yatırımcılar arasında yer aldı.

Bunun dışında Suudi Kraliyet ailesinden El-Velid bin Talal şu anda, en büyük paya sahip olurken diğer taahhütte bulunan şirketler Kanada merkezli finansman şirketi Brookfield ve Fidelity Management olarak kaydedildi.

BİNANCE TWİTTER’IN EN BÜYÜK FİNANSÖRLERİNDEN OLACAK

Binance CEO'su Changpeng Zhao, konu ile ilgili yaptığı açıklamada fon taahhüdünü davaya küçük bir katkı olarak yorumladı. Anlaşmanın sağlanmasıyla birlikte Binance, Twitter satın alımında en büyük fon sağlayıcılarından biri olacak.

Binance’in milyarder CEO’su ve kurucusu Changpeng Zhao, kripto Web3 olarak bilinen yeni bir tür internet vizyonuna büyük bir inanç duyarken Musk’ın Twitter’ını Web3’ün önemli bir bileşeni olarak görüyor. Web3 kavramı, pek çok kripto paranın temelini oluşturan teknoloji olan blok zinciri teknolojisini baz alarak inşa edilmiş yeni web deneyimlerini tanımlıyor.

TWİTTER KRİPTO DOSTU OLACAK

Musk’ın Twitter için tam olarak ne planladığı hala belirsiz olsa da, bir ödeme yöntemi olarak kriptoların kabul edilmesi yönünde getirme planları olduğu düşünülüyor.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan kripto varlık yöneticisi Grayscale CEO’su Michael Sonnenshein CNBC’ye verdiği demeçte, “Twitter’ın kripto veya diğer yeni teknolojiler dahil olmak üzere büyüyen ekosistemlere hizmet etme açısından daha esnek olabileceği konusunda gerçekten iyiye işaret” diye konuştu.

YARISINI TOPLADI

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) bildirimine göre Elon Musk'ın Twitter satın alımı için toplanan özsermaye taahhüdü şimdilik 27,5 milyar dolara ulaştı. Bu rakam satın alma miktarı olan 43 milyar doların yarısını aşmış durumda.

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