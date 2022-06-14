Bitcoin’de erime hız kazandı

Bitcoin'de geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve dün devam eden gerileme hızlandı. Lider kripto para gece saatlerinde 21 bin doların altını test etti.

Sozcu.com.tr

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Kripto para piyasalarında sene başından bu yana yaşanan kan kaybı haziranda da devam etti.

Bitcoin’de ABD enflasyonunun cuma günü beklentileri aşmasının ardından hız kazanan düşüş, dün kripto para platformu Celsius’un çekim işlemlerinin askıya almasıyla birlikte ivmelendi. Dün akşam saatlerinde Celsius’u dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance izledi. Binance’da da çekim işlemlerinin duraklatılması endişeleri artıran bir başka etken oldu.

Piyasa henüz Luna ve Terra’da yaşanan büyük kaybı sindirememişken büyük kripto platformlarında yaşanan sorunlar yatırımcıları tedirgin etmeye devam etti. Bitcoin ve Ethereum'da düşüşler çift hanelere ulaşırken, kripto paraların toplam piyasa değeri Ocak 2021'den bu yana ilk kez 1 trilyon doların altına indi.

GÖZLER FED’DE

Ancak kripto piyasasındaki düşüş esas olarak ekonomideki endişelerin artmasıyla geldi. Cuma günü ABD'de manşet enflasyon yıllık tahminleri aşarak yüzde 8,6 olarak kaydedildi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 5,9'luk beklentiye karşılık yüzde 6 olarak kaydedildi.

Bu enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bugün ve yarın gerçekleşecek toplantısında 75 baz puan faiz artırımına gidebileceği beklentilerini kuvvetlendirdi ve dünyanın en büyük ekonomisinin resesyona girebileceği endişeleri doğurdu.

RİSKTEN KAÇIŞ

Dolar Fed’in yarın sona erecek toplantısında faiz artırımına gideceği ve ABD ekonomisinin daralacağı endişeleriyle 20 yılın zirvesinde tutunurken, neredeyse diğer tüm para birimleri değer yitirdi.

Ekonomide risklerin artması ve doların güçlenmesi ise önce riskli varlıkları vurdu. Küresel borsalar dün gerilerken en riskli yatırım aracı olarak görülen kripto varlıklardaki düşüş sert oldu.

KRİPTO PİYASASINDA SON DURUM

Lider kripto para Bitcoin, son 24 saat içerisinde 21 doların altını test ederek 20 bin 800 seviyelerine kadar gerilerken sabah saatlerinde kayıplarının bir kısmını geri alarak yüzde 11 değer kaybıyla 22 bin 800 dolar seviyelerinde işlem gördü.

Ethereum yüzde 10 kayıpla 1210 dolar seviyelerinden işlem görürken Solana ve Cardano ise artıya geçti. Solana 29,8 dolardan, Cardano ise 0,48 dolardan işlem gördü. Dogecoin ise 0,057246 dolardan işlem gördü.

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