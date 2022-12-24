Bloomberg’den WSJ veya WP’yi satın alma planı

Medya patronu Michael Bloomberg, Dow Jones veya Washington Post'u satın almayı değerlendiriyor.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg News’ün sahibi milyarder Michael Bloomberg, Wall Street Journal’ın sahibi olan Dow Jones’u ya da Washington Post’u satın almayı değerlendiriyor.

ABD’deki haber sitesi Axios’ta yer alan ve konuya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre, Bloomberg iki şirketten birini satın almayı değerlendiriyor ancak Dow Jones’un satın alımı daha güçlü olasılık olarak görünüyor.

News Corp’un iştiraki Dow Jones, başlıca finansal haber platformları Wall Street Journal, Barron’s ve MarketWatch’ı yayımlıyor.

Bloomberg, The Washington Post ve Dow Jones, Reuters’ın konuya dair sorularına yanıt vermedi.

İngiliz The Guardian gazetesi, söz konusu satın alma olursa, finansal veri ve haber devi ortaya çıkacağını ve dünyanın en zengin 12. insanı olan Bloomberg’in sektördeki hakimiyetinin sağlamlaşacağını yazdı. İlginizi Çekebilir ABD Temsilciler Meclisi'nden 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısına onay