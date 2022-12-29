Borsa güne sınırlı yükselişle başladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 2,30 puan ve yüzde 0,04 değer kazanarak 5 bin 347,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 yükselirken, holding endeksi yüzde 0,08 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83’le inşaat, en çok kaybettiren yüzde 2,59’la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün düşüş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 1,64 azalışla 5 bin 345,61 puandan tamamlamıştı.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin’in Kovid-19 tedbirlerini kaldırmasının ardından kontrolsüz şekilde artan vaka sayılarıyla negatif seyrettiğini söyledi.

Güçlenen resesyon göstergelerine karşın ABD Merkez Bankası’nın (Fed) beklentilerin üzerinde faiz artırımına gidebileceği endişelerinin de piyasaları olumsuz etkilediğini aktaran analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile ekonomik güven endeksi, ABD’de işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 300 ve 5 bin 250 seviyelerinin destek, 5 bin 400 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi. (AA)

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