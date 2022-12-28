Borsa güne yüzde 0,17 yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 5 bin 443,83 puandan başladı.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi açılışta bir önceki kapanışa göre 9,32 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 5 bin 443,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99’la turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,30’la bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün 8 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırırken, günü de yüzde 1,26 azalışla 5 bin 434,51 puandan tamamlamıştı.

YIL SONU POZİSYON KAPATMA İŞLEMLERİ YOĞUNLAŞTI

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ABD’de bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5 bin 400 ve 5 bin 350 seviyelerinin destek, 5 bin 450 ve 5 bin 500 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. (AA)

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