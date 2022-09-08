Borsa İstanbul kritik seviyede

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi bugünün ilk yarısında 3 bin 496,65 ile yeni rekorunu kırdı. Endekse dahil hisselerden 97'si yükseldi, 2'si değer kaybetti

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,66 artışla 3 bin 493,48 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,67 puan değer kazandı.

Dün 3 bin 402,81 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 39,07 puan ve yüzde 1,15 değer kazanarak 3.441,88 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3 bin 428,31, en yüksek ise 3 bin 496,65 puan ile rekor seviyeyi görerek kritik seviye olan 3 bin 500’e yaklaştı.

100 HİSSEDEN 97’Sİ YÜKSELDİ

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,14, hizmetler endeksi yüzde 1,78, teknoloji endeksi yüzde 1,70 ve sanayi endeksi yüzde 2,07 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 97’si yükseldi, 2’si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Yapı Kredi, Akbank, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Bankası (C) oldu. (AA)

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