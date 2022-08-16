Borsa İstanbul’da S-400 sarsıntısı
Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde günlük kayıp Rusya ve Türkiye'nin S-400 anlaşması yaptığına ilişkin haberlerin ardından yüzde 3'e ulaştı. Ankara'dan gelen "yeni anlaşma yok" açıklamasıyla endeks tekrar artıya geçti.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi öğleden sonra Rusya ve Türkiye’nin S-400 anlaşması yaptığına ilişkin haberlerin ardından sert düştü. S-400 haberi sonrası Borsa İstanbul’da günlük kayıp yüzde 3’e ulaştı.
Rus haber ajansı TASS, Türkiye ve Rusya arasında, S-400 karadan havaya füze sistemleri ile ilgili yeni bir anlaşma imzalandığını duyurdu.
TASS'ın haberine göre, Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitri Şugayev, Türkiye'nin, ikinci parti S-400 hava savunma sisteminin tedariki için bir anlaşma imzalandığını açıkladı.
ENDİŞELER SERT KAYIP GETİRDİ
Dün 2 bin 857,18 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 18,85 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 2 bin 876,03 puandan başlamıştı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 2 bin 862,20 en yüksek ise 2 bin 885,34 puanı gördü.
BIST 100 endeksi yaptırım haberin ardından 2 bin 773 puana kadar geriledi. Yaptırım altında olan Rusya ile varılan askeri anlaşmanın Türkiye ekonomisine olumsuz etkileri olabileceğine dair endişeler satışlarda etkili oldu.
YENİ AÇIKLAMAYLA TOPARLANDI
Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan yapılan S-400 tedarikine ilişkin açıklamada “Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.
Bunun üzerine endeks tekrar artıya geçti.