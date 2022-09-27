New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası güne yükselişle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi, 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,66 artarak 29.453,02 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 3.692,26 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,37 artarak 10.950,94 puana çıktı.

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta agresif bir şekilde faiz artırması ve resesyon beklentilerinin artmasıyla negatif bir seyir izleyen endeksler, yeni günün açılışında toparlanma gösterdi.

Resesyon endişeleriyle çıkışların hızlandığı tahvil piyasasında yaşanan hafif gevşeme piyasalardaki olumlu seyri destekledi. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün Nisan 2010’dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan yüzde 3,93’ten geri çekilerek yüzde 3,89’a indi.

Öte yandan, Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korurken, Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed’in, faiz oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 4,50-4,75 aralığına yükseltmesinin gerekeceğini belirtti.

Enflasyonu düşürmek için kısıtlayıcı finansal koşullara ihtiyaç olduğunu ifade eden Evans, bir noktada faiz artırımlarının hızını yavaşlatmanın uygun olacağını kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de dayanıklı mal siparişleri, ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak piyasa beklentilerinden az düşüş kaydetti.

Ülkede S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi de temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,8 artarak konut fiyatlarındaki artışın önceki aylara kıyasla yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koydu. (AA)