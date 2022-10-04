Vakıfbank, Vakıf GYO’nun kiracısı olacak

Vakıfbank, Vakıf GYO ile IFM Projesi kapsamında kiralama sözleşmesi imzaladı.

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Vakıfbank, İstanbul Finans Merkezi’nde Vakıf GYO’nun kiracısı olacak.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platormu’na yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bankamız yönetim kurulunun kararı ile İFM Projesi alanında bulunan, mülkiyeti Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na ait 3328 ada 12 parselde kayıtlı B Blok’taki, zemin kat ve 1.normal katta yer alan ve shop mix alanı olarak ayrılmış olan dükkânlar haricindeki alanların tamamının, aylık 13.650.000 TL + KDV bedel üzerinden 5 + 5 yıl süre ile kiralanması ve işbu kiralamaya ilişkin olarak her türlü sözleşmenin imzalanabilmesi konusunda Genel Müdürlük Makamı yetkili kılınmıştır.”