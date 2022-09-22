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Brezilya Merkez Bankası sıkılaşmaya ara verdi

Son 12 toplantısında art arda faiz artıran Brezilya Merkez Bankası, bu kez sıkılaşma politikasını durdurdu ve politika faizini sabit tuttu.

Yayınlanma: 08:25 - 22 Eylül 2022 Güncellenme:
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Brezilya Merkez Bankası sıkılaşmaya ara verdi

Brezilya Merkez Bankası, ABD ve Avrupalı yetkililer enflasyonla mücadeleye devam etse de agresif sıkılaştırma politikasını durdurdu ve politika faizini sabit tuttu.

Merkez bankasının Copom olarak adlandırılan para politikası kurulu, dün aldığı kararla faiz oranını yediye karşı iki oy ile yüzde 13.75’te sabit tuttu.

Reuters anketine katılan 82 ekonomistten 24’ü faizlerin sabit tutulmasını bekliyorlardı.

ART ARDA 12 KEZ FAİZ ARTIRMIŞTI

Öte yandan Banka, ağustos ayı başında politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 13,75’e çıkarmıştı.

Böylece COPOM, son 12 toplantısında faizi toplam 1175 baz puan artırmış olmuştu. (REUTERS)

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