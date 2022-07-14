Dolar 20 yılın zirvesini yeniledi

Dolar/TL'de bugün 17,50'nin üstü görüldü. ABD dolarının küresel değeri de 20 yılın zirvesine yükseldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dolar/TL yüksek enflasyon ve döviz politikalarına yönelik endişelerle 17,50’yi aşarak yılın en yüksek seviyesine bir kez daha yaklaşırken, piyasalarda ABD faiz artış hızı ve küresel resesyon endişeleri takip ediliyor.

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen ABD tüketici enflasyonu verileri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) fiyat artışlarına karşılık daha da agresif faiz artırımlarına gideceği ve resesyona neden olabileceği beklentilerini kuvvetlendirmiş durumda.

Dün açıklanan ABD tüketici enflasyonu verileri yakıt, gıda ve kira fiyatlarındaki artış nedeniyle tüketici fiyatları endeksinin geçen ay yüzde 9,1 yükseldiğine işaret etti.

100 PUANLIK ARTIŞ MASADA

Veriler, Fed’in ay sonunda düzenlenecek politika toplantısında beklenen 75 baz puanlık artırımı yerine 100 puanlık devasa bir faiz artırımına gidebileceği yönünde kaygılara neden oldu.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dün 100 baz puanlık faiz artışına ilişkin bir soruya “Her şey mümkün” yanıtını verdi.

ABD başta olmak üzere küresel faiz artışları doları güçlendirirken, aynı zamanda küresel resesyon endişelerini de tetikliyor. ABD dolarının diğer büyük para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi bugün 108,647 seviyesini görerek 20 yılın zirvesini yeniledi.

BDDK ETKİSİ KISA SÜRDÜ

İki hafta önce 17.5425 ile 20 Aralık’tan bu yana yeni zirveyi gören dolar/TL, BDDK’nın döviz fazlası olan bazı şirketlere TL kredi sınırlaması sonrası 16.03’e kadar gerilemişti. Ancak kur bu seviyelerde kalıcı olamadı.

Türkiye’nin 5 yıllık CDS’si ise dün günü 872/887 seviyesinde tamamladı

Bu verilere göre TL’nin nisan başından beri değer kaybı yüzde 14,8, yılbaşından beri kaybı ise yüzde 24,5 seviyesinde. TCMB rezervlerinin yeterliliğinin sorgulanmasıyla TL’nin daha çok değer kaybedeceği endişeleri piyasalara hakim konumda. Bankacılar ayrıca TL’deki değer kaybını bir kamu tercihi olarak da niteliyorlar.

Resmi tatil nedeniyle piyasalarda bu hafta iki işgünü işlem gerçekleşecek. İç piyasada bugün Mayıs ayına ilişkin sanayi üretim verisi takip edilecek. Dışarıda ise bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve ÜFE verileri takip edilecek. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Fed yetkililerinin masasında 100 baz puanlık faiz artışı var