Dolar cinsi mevduat faizlerinde sert düşüş

Bankacıların verdiği bilgilere göre, sektör genelinde döviz mevduata şu anda yüzde 3.5 ila yüzde 4 civarında getiri bulunabilirken bu bazı bankalarda yüzde 1'in altına bile düşüyor.

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Yabancı para mevduatı, TL mevduattan daha yüksek olan bankalar için TCMB’nin komisyon ödeme koşulu getirmesinin ardından, bankalar tasarruf sahiplerini döviz mevduattan vazgeçmeleri için yüzde 7’lerde olan dolar cinsi mevduat faizlerini sert şekilde düşürmeye başladı.

Üç bankacılık kaynağının verdiği bilgilere göre düzenlemeler sonrası komisyon ödemek istemeyen, döviz mevduatın toplam mevduat içindeki payını azaltmak isteyen bankalar fx mevduat faizlerini düşürerek tasarruf sahiplerini dövizden caydırmaya çalışıyor.

Bankacıların verdiği bilgilere göre, sektör genelinde döviz mevduata şu anda yüzde 3.5 ila yüzde 4 civarında getiri bulunabilirken bu bazı bankalarda yüzde 1’in altına bile düşüyor.

Bankalar mevduattaki döviz oranını azaltarak TCMB’ye ceza niteliğinde ek maliyet yaratan düzenleme sınırları dışında kalmaya çalışıyor.

YÜZDE 1’İN ALTINA BİLE DÜŞEBİLİYOR

Bankacılık kaynakları, bazı bankaların, yüzde 3.5-yüzde 4’e hızla gerileyen piyasa faizlerinden daha da aşağıda mevduat faizi önerdiğini belirterek, sektörün birbirinden farklı bilanço yapısı nedeniyle bu oranın son günlerde yüzde 1’in altına kadar gerilediğini ifade etti.

TCMB geçen ay faiz indirimi ile birlikte kredileri tahvil karşılığı getiren düzenlemelere gitmiş bunun yanı sıra mevduatların para birimi bileşimine göre bankalardan komisyon alacağını açıklamıştı.

TCMB 2 Eylül yükümlülük tarihi itibarıyla geçerli mevduatın TL kısmı yüzde 50’nin altında olan bankaların ayırdıkları ilgili yabancı para mevduat zorunlu karşılığı üzerinden yıllık yüzde 3 komisyon alınmasına kadar verdi.

‘YÜZDE 0,35 VAR’

Bankacılar düzenlemenin döviz cinsi mevduatı azaltmaya yönlendirdiğini piyasada da mevduat faizlerinde de bu düzenlemenin etkileri ile mevduat faizlerinde sert düşüşler yaşandığını belirttiler.

Bir bankacı, “Son düzenlemeler sonrası bankalar döviz mevduatları azaltmaya başladı. Her bankanın bilançosu farklı ancak son günlerde döviz mevduata verilen faizler kademeli düşerek yüzde 6-7’lerden yüzde 1’in altına kadar geldi. Yüzde 0.35 var mesela piyasada verilen faizler arasında” dedi.

Bir başka bankacılık kaynağı ise ortalamada dolar mevduat faizlerin yüzde 7 bandından yüzde 3.5 ve yüzde 4 aralığına gerilediğini belirtti.

TCMB bankalara gönderdiği ilgili yazıda, “Dönüşüm hedeflerine göre komisyon uygulanmasının esas amacı olan mevduattaki TL payındaki iyileşmenin desteklenmesi, liralaşma politikası çerçevesinde TL’nin payının artırılmasına dönük ilave adımlarla sürdürülmektedir” denilmişti.

Uygulama ile TL mevduat/katılım fonu payı hem gerçek hem tüzel kişi mevduatta yüzde 50’nin üzerinde olan bankalar hariç yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri için tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarı üzerinden yıllık yüzde 3 komisyon uygulanıyor. (REUTERS)

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