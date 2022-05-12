Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 12 Mayıs 2022

Dolar 12 Mayıs Perşembe günü 15.39 TL'den işlem görüyor. TL üzerindeki baskı dolar kurunun küresel çapta güçlenmesiyle devam edebilir. ABD enflasyonunda zirve seviyeden bir gerileme kaydedilse de beklentilerin üzerinde gelen veri sonrası dolar endeksinin güç kazandığı gözlendi.

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Hafta başında 15 seviyesinin altında bulunan DolarTL, bu seviyenin üzerine çıkması ile birlikte 15.30 seviyesinin üzerine yükseldi. Bugün ABD'de Üfe verisi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Yurt içinde ise cari işlemler dengesi takip edilecek.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 15.39 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.539 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 12 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 12 Mayıs 2022 dolar yorumları: Dolar kuru hafta içerisinde önemli bir direnç bölgesi olarak takip edilen 15.00 seviyesinin aşılmasının ardından yükselişini hızlandırarak 15.30 seviyesinin üzerini gördü. Bu sabah itibarıyla dolar kurunda teknik gevşeme görünmüyor. Kısa vadede 15.27 seviyesi üzerinde kalındıkça yukarı yönlü seyirlerinde devamında 15.49 ve 15.60 direnç seviyeleri takip edilebilir. 15.27 altında görülebilecek geri çekilmeleri ise 15.00 seviyesine kadar takip etmekte fayda var. Dolar kurunda teknik görünüm yukarı yönlü olmaya devam ediyor.