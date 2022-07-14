Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 14 Temmuz 2022

Dolar 14 Temmuz Perşembe günü 17.47 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dünkü işlemlerde 17,2385 – 17,4626 arası pozitif yönde hareket etti. Güne 17,3129 seviyesinden başlayan kur güçlü dolar endeksinin etkisiyle değer kazandı. Kurda orta vadeli yükselen kanalın tepesi 17,50’de yer alıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'de enflasyon Haziran ayında beklentileri de aşarak yıllık bazda yüzde 9,1'e yükseldi. Mayıs ayında yüzde 8,6 olan verinin yüzde 8,8'e yükselmesi bekleniyordu. Enflasyon verisinin ardından 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek Fed toplantısında 75 baz puan faiz artırımına kesin gözüyle bakılırken, 100 baz puan faiz artırımı olabileceği beklentileri de gündeme geldi. Dolar endeksi 108 seviyesinin üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Dolar küresel ölçekte güçlenmeye devam ederken DolarTL 17.40 seviyesinin de üzerini gördü.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.47 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.747 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 14 TEMMUZ 2022

Ekonomi uzmanlarının 14 Temmuz 2022 dolar yorumları: DolarTL bu sabah 17.45 seviyesinde seyrediyor. 17.20 seviyesi üzerinde seyirler görülmesi ile yükseliş hareketinin hız kazandığı ve direnç olarak takip edilen 17.40 seviyesinin de geçildiği takip edilmektedir. 17.40 üzerinde seyirlerin korunması durumunda yükseliş hareketinin devam etmesi beklenebilir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 17.68 direnç seviyesi takip edilecek. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 17.20 seviyesi destek görevi görebilir.