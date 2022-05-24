Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 24 Mayıs 2022

Dolar 24 Mayıs 2022 Salı günü 16.14 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda dalgalı seyirle birlikte çıkış hareketi sürüyor. Son 3 işlem gününde test edilmesine rağmen geçilemeyen 16 lira seviyesi geçilerek daha da yükselmeye devam ediyor.

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Kurda dün gün içerisinde gerçekleşecek kabine toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar içinde alternatif finansal enstrüman ile ilgili bilgi verilebileceği beklentisi ile 15,60 TL seviyelerine kadar geri çekiliş görüldü. Bu sabah bu beklenti karşılanmaması 16,15 TL seviyelerine doğru kuru yukarı çekti.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.14 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.640 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 24 Mayıs 2022

Ekonomi uzmanlarının 24 Mayıs 2022 Dolar yorumları: Dolar/TL, dün dolar endeksinin geri çekilmesiyle 10 günlük hareketli ortalama 15.68'e kadar düşüş kaydetti. Bu seviye üzerinde tutunmayı başaran kurda 16.00 direncini takip etmeye devam edeceğiz. 16.00'nın geçilmesi halinde 16.40-16.50 bandına yükseliş hız kazanabilir. Olası geri çekilmelerde 15,70 destek olarak izlenebilir.