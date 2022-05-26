Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 26 Mayıs 2022

Dolar 26 Mayıs Perşembe günü 16.39 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda yükselişler sonrası günlük periyotta yükselen fiyat kanalının üst bandına gelindi. Üst bandın geçilememesi durumunda geri çekilmeler beklenecek.

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Dolar/TL tarafında alıcılı bir seyir olduğu görülüyor. Önceki işlem gününde 16.3630 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.03 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 89.59 seviyesinde iken momentumu 107.24 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.39 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.639 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 26 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 26 Mayıs 2022 dolar yorumları: DolarTL'de ana yön yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. 16 seviyesinin aşılmasının ardından dolar kuru 16.20 direnç seviyesinin de üzerini gördü ve 16.40 seviyesine kadar yükselişini sürdürdü. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 16.51 direnç seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması DolarTL'nin teknik görünümünü daha güçlü kılabilir. Görülebilecek geri çekilmelerde ise 16.20 seviyesi yukarı yönlü tepkiler için iyi bir güç alanı oluşturabilir.