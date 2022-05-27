Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 27 Mayıs 2022

Dolar 27 Mayıs Cuma günü 16.39 TL'den işlem görüyor. TCMB beklenildiği üzere politika faizini yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararı sonrası 16.31 seviyesine kadar geri çekilme görülse de gevşeme devam etmedi.

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Kurda TCMB PPK toplantısı öncesinde 16,45 TL seviyelerine kadar yükseliş gerçekleştiğini görüldü. Toplantıda faiz değişikliği yapılmazken metin içindeki söylemlerde de herhangi bir kayde değer değişik olmadığı görüldü. Toplantı sonrasında 16,30 TL seviyelerine geri çekilme olsa da yukarı yönlü baskının devam edeceği düşünülüyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 16.39 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.639 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 27 MAYIS 2022

Ekonomi uzmanlarının 27 Mayıs 2022 Dolar yorumları: TCMB faiz kararı sonrası DolarTL'de 16.31 seviyesine kadar gevşeme görüldü. Ancak, geri geri çekilmelerde yukarı yönlü tepkiler takip edilmektedir. 16.20 seviyesine yönelik geri çekilmeler yukarı yönlü tepkiler için güç alanı oluşturabilir. Şimdilik dolar kurunda ana yön yukarı yönlü olmaya devam etmektedir. Yukarı yönlü seyirlerin devamında 16.51 seviyesi direnç olarak takip edilecek. Bu seviyenin de aşılması DolarTL'nin teknik görünümünü güçlü kılabilir.