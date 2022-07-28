Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 28 Temmuz 2022
Dolar 28 Temmuz Perşembe günü 17.92 TL'den işlem görüyor. FED yaptığı toplantıda beklendiği gibi faiz oranını 75 baz puan arttırdı. FED toplantısında faiz artırım hızının yavaşlayacağı sinyalleri ile 18 TL seviyesinin altında bir fiyatlama gerçekleşiyor.
Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,8344 – 17,9394 arası pozitif yönde hareket etti. Güne 17,8637 seviyesinden başlayan kur, geçtiğimiz hafta başından bu yana %3,00 üzerinde değer kazandı.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 17.92 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.792 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 28 TEMMUZ 2022
Ekonomi uzmanlarının 28 Temmuz 2022 dolar yorumları: DolarTL' yükselen trend sürüyor. Kur tekrar 17.40 seviyesinin altına gerilemesi halinde yükseliş hızı yavaşlayabilir. Aksi takdirde yükseliş hızının sürmesi beklenebilir. İlk izleyeceğimiz direnç seviyesi 18.20 – 18.40 bandı olacaktır.