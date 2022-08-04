Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 4 Ağustos 2022
Dolar 4 Ağustos Perşembe günü 17.96 TL'den işlem görüyor. Dolar kurunda ana yön yukarı olmaya devam ediyor. 17.94 seviyesinde oluşan direnç seviyesi çok güçlü olmasa da kısa vadede aşılmakta zorlanıyor. Dolar kuru dün 18.08’i test etmesinin ardından geri çekildi.
Önceki işlem gününde 17.9458 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 78.38 seviyesinde iken momentumu 102.19 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 17.96 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.796 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 4 AĞUSTOS 2022
Ekonomi uzmanlarının 4 Ağustos 2022 dolar yorumları: USDTRY paritesinde ana yön yukarı. Paritedeki yükseliş eğiliminin yavaşlaması için 17.40 seviyesinin altında kapanışların oluşması şart. Ancak kurda oluşan sınırlı geri çekilmeler yukarı yönde tepkiyle karşılanıyor. dolayısıyla yükseliş potansiyelinin korunduğunu izliyoruz. 18 psikolojik seviyesinin üzerine yerleşmesi halinde 18.20 / 18.40 direnç seviyeleri takip edilebilir.