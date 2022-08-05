Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 5 Ağustos 2022

Dolar 5 Ağustos Cuma günü 17.96 TL'den işlem görüyor. Doların küresel çapta bir miktar güç kaybetmesi kurun bu seviyelerde sabit kalmasında etkili oluyor. ABD büyümesinin beklentilerin altında gelmesi ve ABD’nin teknik resesyona girmesiyle doların küresel güç kaybı sınırlı olarak hissediliyor.

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Dolar/TL kuru dünkü işlemlerde 17,9142 – 17,9830 arasında hareket etti. Güne 17,9346 seviyesinden başlayan kur günü yatay seyirle tamamladı. 5 günlük AO 17,93'e yükseldi. Orta vadeli yükselen trend içerisinde bulunan kurda son bir haftalık işlemlerin 18,00 TL'nin hafif gerisinde yatay seyre döndüğü görüldü. Kurda 18,00 TL seviyesi teknik ve psikolojik direnç seviyesi olarak yer alıyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 17.96 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.796 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 5 AĞUSTOS 2022

Ekonomi uzmanlarının 5 Ağustos 2022 Dolar yorumları: Çıkış hareketi sürüyor. İlk destekler 17.85-17.75 ve 17.30 seviyelerinde. Sonraki destekler 17.00 ve 16.70-16.50 seviyelerinde bulunuyor. İlk direnç ise 18.00 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 18.36-18.70 seviyelerinde.