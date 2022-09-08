Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Eylül 2022
Dolar 8 Eylül Perşembe günü 18.23 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dar bir bant içinde hareket devam ediyor. Buna rağmen genel olarak ABD Doları yükseliş eğilimini sürdürüyor.
Önceki işlem gününde 18.2299 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 78.97 seviyesinde iken momentumu 100.65 seviyesinde.
DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?
DOLAR NE KADAR?
1 Dolar bugün satış olarak ise 18.23 TL dolaylarında işlem görüyor.
100 DOLAR NE KADAR?
100 Dolar bugün satış olarak ise 1.823 TL dolaylarında işlem görüyor.
DOLAR YORUMLARI 8 EYLÜL 2022
Ekonomi uzmanlarının 8 Eylül 2022 dolar yorumları: DolarTL'de 18 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürmesini beklemekteyiz. 18.25 seviyesi kısa vadeli direnç konumunu sürdürüyor.