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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Eylül 2022

Dolar 8 Eylül Perşembe günü 18.23 TL'den işlem görüyor. Dolar kuru dar bir bant içinde hareket devam ediyor. Buna rağmen genel olarak ABD Doları yükseliş eğilimini sürdürüyor.

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Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 8 Eylül 2022

Önceki işlem gününde 18.2299 seviyesinden kapanan Dolar/TL'nin negatif ayrıştığı gözlemlenirken, günlük kazanç %0.02 olarak gerçekleşti. 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olan kur için RSI göstergesi 78.97 seviyesinde iken momentumu 100.65 seviyesinde.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.23 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.823 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 8 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 8 Eylül 2022 dolar yorumları: DolarTL'de 18 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece kısa vadeli yükseliş eğiliminin sürmesini beklemekteyiz. 18.25 seviyesi kısa vadeli direnç konumunu sürdürüyor.

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