Dolar kaç TL? 1 dolar ne kadar? 9 Eylül 2022

Dolar 9 Eylül Cuma günü 18.24 TL'den işlem görüyor. Kurda son 4 haftalık işlemlerdeki yatay seyir devam ediyor. Doların Euro karşısında güç kaybetmesi, Dolar/TL’yi aşağı yönde baskılıyor.

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Dün en yüksek 18,24 en düşük 18,20 seviyelerini gören USDTRY paritesi kapanışı 18,23'ten gerçekleştirdi. Parite bu sabah erken kotasyonlarda 18,23 TL seviyesinden işlem görüyor. Merkez bankalarının açıklamalarından sonra geri çekilmesini sürdürerek 109,49'dan günün kapanışını yapan dolar endeksi bu sabah 108,87 seviyesindeyken, ABD 10 yıllıkları %3,29 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR KAÇ TL? 1 DOLAR NE KADAR?

DOLAR NE KADAR?

1 Dolar bugün satış olarak ise 18.24 TL dolaylarında işlem görüyor.

100 DOLAR NE KADAR?

100 Dolar bugün satış olarak ise 1.824 TL dolaylarında işlem görüyor.

DOLAR YORUMLARI 9 EYLÜL 2022

Ekonomi uzmanlarının 9 Eylül 2022 Dolar yorumları: Gün içi yukarı yönlü hareketlerde 18.2396 seviyesi takip edilebilir. Bu seviyenin geçilmesi durumunda 18.2508, 18.2652 ve 18.2764 dirençleri önemli hale gelebilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.2252, 18.2140 ve 18.1997 destek seviyeleri olarak izlenecektir.