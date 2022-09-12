Dolar/TL’de tarihi zirveye yakın yatay seyir

Dolar/TL 18.40'lık tarihi zirvesine yakın kısmen yatay bir seyir izliyor.

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Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 18,2240 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,2345’ten tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 18,2240’tan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Euro/TL önceki kapanışının yüzde 1,40 üzerinde 18,5690’dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 21,2960’tan satılıyor.

BELİRSİZLİKLER BÜYÜK ORANDA AZALDI

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikasına ilişkin belirsizlikleri büyük oranda azalttığını söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki toplantısında yüzde 90 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının beklendiğini aktaran analistler, bu hafta ABD’de açıklanacak enflasyon verilerinin döviz kurları üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.

Dolar endeksi Fed’in para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla 20 yılın zirvesinden geri çekilirken, şu sıralarda yüzde 1 düşüşle 107,8 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi ise dolar endeksindeki harekete paralel yüzde 1,5 değer kazanarak 17 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi test etmesinin ardından 1,0190’da dengelendi.

Bugün yurt içinde açıklanan makroekonomik verilere göre ödemeler dengesi temmuzda 4 milyar dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 36,6 milyar dolar oldu.

Analistler, günün geri kalanında veri takviminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin destek, 108,5’in direnç olarak öne çıktığını ifade etti. (AA)

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