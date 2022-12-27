Emlak Katılım Bankası’ndan 20 milyar liraya kadar kira sertifikası ihracı kararı
Emlak Katılım Bankası yurt içinde tahsisli-nitelikli yatırımcıya satılmak üzere 20 milyar TL'ye kadar kira sertifikası ihracı için SPK'ya başvuracağını duyurdu.
Türkiye Emlak Katılım Bankası fon kullanıcısı olarak yer alacağı, Emlak Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla yurt içinde, 20 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı için karar aldı.
Bankadan dün akşam KAP’a yapılan açıklamada, tahsisli-nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili makamlara başvurulacağı kaydedildi. (REUTERS)