Altında sert düşüş sürüyor

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 982 bin liraya kadar geriledi.

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Standart boyut

Altın piyasasında, en düşük 982 bin lira, en yüksek 1 milyon 12 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 düşerek 982 bin liradan tamamladı.

KMKTP’de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 41 milyon 903 bin 789,14 lira, işlem miktarı ise 3.144,65 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 156 milyon 659 bin 988,62 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Metal Rafineri, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 1.008.000,00 1.665,30 En Düşük 982.000,00 1.639,00 En Yüksek 1.012.000,00 1.682,00 Kapanış 982.000,00 1.639,00 Ağırlıklı Ortalama 991.911,23 1.659,37 Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.041.903.789,14 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.144,65 Toplam İşlem Adedi 93

FED BEKLENTİLERİ ARTIYOR

Öte yandan Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi. Öte yandan daha önce 50 baz puanlık artırım beklenen Fed'in aralık toplantısına ilişkin fiyatlamalar da 75 baz puan üzerinde yoğunlaştı.

Fed faiz artırdıkça doları elde tutmanın getirisi artarken herhangi bir faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyeti de artıyor. Bu nedenle yatırımcılar altınlarını satarak dolara ve ABD tahvillerine yöneliyor. Ancak küresel çaptaki jeopolitik riskler ise altının güvenli liman özelliğini destekliyor.