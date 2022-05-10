Faiz artırımları sırasında Bitcoin’i almak riskli mi?

Bitcoin'in dünya genelindeki faiz artışlarına karşı nasıl performans göstereceği belirsiz. Bu da kripto paraların belirgin düşüşünü dipten alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için risk oluşturuyor. Peki ne yapmalı?

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ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışı sonrası küresel piyasalardaki risk iştahının düşmesi, borsalarla birlikte kripto piyasasını da vurdu.

Kripto para birimi Bitcoin’in dünya genelindeki faiz artışlarına karşı nasıl performans göstereceğinin belirsiz olması, kripto paraların belirgin düşüşünü dipten alım fırsatı olarak değerlendirmek isteyen yatırımcılar için risk oluşturuyor.

Fed, bir sonraki yılın başına kadar faizleri yüzde 3’e yükseltme planı doğrultusunda geçen hafta politika faizini 50 baz puan artırdıktan sonra, kripto para birimleri de teknoloji sektörü hisseleri gibi diğer riskli varlıklarla birlikte ağır kayıplar vermişti.

Fed’in en son 2016 ile 2019 arasında yaptığı parasal sıkılaştırma sırasında finansal piyasaların çeperindeki asi çocuk olan Bitcoin, o dönem borsalarla aynı doğrultuda hemen hemen hiç hareket etmemişti.

Fed’in en son faizleri yüzde 3’e çıkardığı 2008’de Bitcoin, kurucusu Satoshi Nakamoto’nun kafasındaki fikirden ibaretti.

‘BU SEVİYEYE İLK KEZ GELMEDİK’

En iyi şartlarda bile bocalayan kripto para fiyatları, piyasaların tehlikeli sulara girdiği parasal sıkılaştırma döneminde dipten alım yapmak isteyen işlemcilerin karşılaştığı riskleri artırıyor.

Dünyanın en yaygın işlem gören kripto para birimi Bitcoin, bir önceki hafta yaklaşık yüzde 12 düşüşle ocaktan beri en kötü haftalık kaybını gördükten sonra, bugün 29,731 dolara düşerek Temmuz 2021’den beri olan en düşük seviyesine indi.

Singapur’daki kripto para platformu Stack Funds’ın operasyon direktörü Matt Dibb, “Bu seviyeye ilk kez gelmedik. Bitcoin’i buradan toplamak için risk kazanç oranı geçtiğimiz yıl çok iyi olsa da şu anda farklı bir makro ortam görüyoruz” dedi.

Dibb sözlerine şöyle devam etti:

“Enflasyon tahminlerine ve gelecek aylarda veya yıllarda faizi artırım ihtimaline bakarak, geleneksel finans piyasalarına olan devamlı zayıf algıyı görmeye devam edip etmeyeceğimiz, ki göreceğimiz muhtemel gözüküyor, bu sefer farklı bir endişe sebebi.”

ALTCOİNLER DAHA AGRESİF SATIŞLARA MARUZ KALDI

Fed, geçen hafta politika faizini 50 baz puan yükselterek 22 yılın en büyük faiz artışını yaptı ve beklentilere paralel olarak faizi yüzde 0.75 ile yüzde 1 arasına çıkardı.

CME Group’un FedWatch sistemine göre, Fed’in Haziran ve Temmuz’daki para politikası toplantılarında 50 baz puanlık artışlar yapması ve dördüncü faiz artırımını da eylül ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük ikinci para birimi olan Ether de dün 2,360 dolara gerileyerek, şubat ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Daha küçük coinler ya da “altcoinler” ise daha agresif satışlara maruz kaldı.

‘YALNIZCA İYİ ZAMANLARDA MI’ VURGUSU

Los Angeles’taki Bitcoin IRA adlı kuruluşun operasyon direktörü ve kurucu ortağı Chris Kline, “Kripto ortamında daha önceki oynak zamanlarda gördüğümüz gibi, daha spekülatif altcoinler zorluk yaşayacak. Bitcoin, riskli olarak değerlendiriliyor fakat bazı altcoinler daha bile yüksek riske sahipler ve bunlar daha da büyük satışlar görecek” diye belirterek şöyle konuştu:

“İnsanlar kripto paraları kötü ekonomilerde bir (risk) çeşitlendirme aracı olarak mı görecekler yoksa bunlar yalnızca iyi zamanlarda sahip olunacak varlıklar mı?”

RESESYONDA NE OLUR?

Kayıplar yalnızca kripto para piyasalarında yaşanmıyor.

Dünya genelindeki merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için gerekirse ekonomileri resesyona sokmaya hevesli olmasından endişelenen yatırımcıların hisse senetlerini satmalarıyla borsalar da düştü.

Londra’daki WisdomTree şirketinin dijital varlıklar müdürü Benjamin Dean, “İlginç olan, bitcoinin Nasdaq ve diğer varlık çeşitleri kadar düşmemiş olması. Fakat Bitcoin ile (borsalar) arasındaki korelasyon sıkılaştı. Bu kesinlikle geçmişte gördüğümüzden daha yüksek bir korelasyon” dedi.

ABD borsasının Nasdaq ve S&P 500 endeksleri geçen hafta üst üste beşinci haftalık kaybını yaşamış, Dow Jones endeksi ise art arda altıncı haftalık kaybını görmüştü.

Bu kayıplar, S&P 500’ün 2011 ortasından beri olan en uzun kayıp serisi olurken, Nasdaq’ın ise 2012 sonundan beri gördüğü en uzun haftalık kayıp serisi.

Kriptoların hisse senetleriyle aynı doğrultuda hareket etmesi, kripto paraların son dönemde maruz kaldığı sert satışların sebeplerinden biri.

‘SATIŞ BASKISI PERİYODİK OLARAK YAŞANIYOR’

Stack Funds’tan Dibb şunları söyledi:

“Bazı aile ofislerimizdeki yatırımcıların kripto paraları elden çıkardıklarına dair geri bildirimler alıyoruz çünkü diğer varlıkları elden çıkarıyorlar ve her şeyde hüsrana uğramadıklarını göstermek için bu çeyrekteki bilançolarında telafi yapmak zorundalar. Borsalar dibe vurduğunda oraya tekrar geçmek için kenarda para tutuyorlar.”

Bazı analistler ise piyasalardaki satış baskısının periyodik olarak yaşandığını ifade ediyorlar.

Euler şirketinin operasyon direktörü Brandon Neal, “Benim bakış açıma göre, iki yönlü fiyat hareketleri ve ara sıra olan fiyaskolar kripto paraların da dahil olduğu piyasalar için sağlıklı” diye belirtti ancak şöyle bir not düştü:

“Kriptoları hiç resesyonda görmedik ve ne olacağı muamma.” (REUTERS)

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