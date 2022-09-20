Faiz, dolar, borsa, yaptırım tehdidi… Piyasada tansiyon yüksek

Dolar/TL 18.3'ü aşarak 18.4'teki tarihi zirvesine doğru sınırlı yükselişine devam ediyor. Piyasada bir yandan Rusya ile ilişkiler ve olası yaptırımlara odaklanılırken, diğer yandan da bu hafta 13 merkez bankasının açıklayacağı faiz kararları takip ediliyor.

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Dolar/TL 18.3’ü aşarak 18.4’teki tarihi zirvesine doğru sınırlı yükselişine devam ediyor.

Dünyada kuvvetli enflasyon ve daha çok faiz artışı beklentileri küresel risk iştahını zayıf tutmaya devam ederken Hazine ihaleleri takip ediliyor.

BIST-100 endeksinde bankacılık sektörünü öncülüğünde sert düşüşler dün de devam etti.

Enflasyonist ortamda yatırımcılara en yüksek reel getiriyi sağlamayı başaran hisse senedi piyasalarında teminatlandırma ile ilişkilendiren düşüş sürecinin devam edip etmeyeceği takip ediliyor.

PİYASA OLASI YAPTIRIMLARA ODAKLANDI

ABD’nin Rusya’nın Mir adlı yerel ödeme sistemine dahil olan Türk bankalarını odağına almasının ardından İş Bankası ve Denizbank da Mir’de hizmet veremediklerini açıkladılar.

Rusya ile ilişkiler ve olası yaptırımlar piyasanın takip ettiği gündem maddeleri arasında önemli bir yer tutmayı sürdürüyor.

GÖZLER 13 MERKEZ BANKASINDA

Piyasalarda haftanın geri kalanında ise Türkiye, İngiltere ve ABD’nin de aralarında yer aldığı 13 merkez bankasının para politikası toplantısı takip ediliyor.

Yatırımcılar ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 75 baz puan faiz artıracağına kesin gözüyle bakarken vadeli kontratlar 100 baz puanlık bir faiz artışına yüzde 19 olasılık veriyor.

Piyasalar, Fed’in şu an yüzde 2.25-yüzde 2.5 aralığında olan faizlerini 2023’ün başında yüzde 4.5’e kadar yükseltebileceğini fiyatlıyor.

Faizin ekonomik büyümeyi yavaşlatacak seviyelere yükseleceği beklentisi, uzun vadeli devlet tahvillerinin getirilerinin üzerinde de baskı yaratıyor.

Vadeli kontratlar ayrıca faizlerin zirveyi yüzde 50 ihtimalle yüzde 5-yüzde 5.25 bandında göreceğini de fiyatlıyor.

Fed kararı 21 Eylül’de, TCMB kararı 22 Eylül’de açıklanacak.

HAZİNE EYLÜL İHALELERİ BUGÜN TAMAMLANACAK

TCMB’nin faiz için “yeterli” tanımlamasını yapması nedeniyle Reuters anketinde bu ay için beklenti politika faizinin yüzde 13’te sabit tutacağı yönünde. Azınlıkta faiz indirimi tahmini de yer alıyor.

Her ay daha çok ekonomist, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz talebi doğrultusunda hareket eden TCMB’nin kararlarının tahmin edilemez olduğunu ifade ederek Reuters anketlerine katılmamayı seçiyor.

Hazine, TCMB’nin kredilere uygulamaya başladığı tahvil tutma zorunluklarının ardından geçen hafta düzenlediği üç ihalede rekor taleple 37 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine dün büyük bölümü 5 yıl vadede yüzde 10.56 bileşik getiriden 26.7 milyar TL daha borçlandı.

Bugün ise Hazine 13 ay vadeli kuponsuz bononun ilk ihracını ve 10 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli tahvilin yeniden ihracı ile eylül borçlanma programını tamamlayacak.

Bugünkü ihaleler TCMB’nin pozitif ayrıştırdığı tahviller arasında yer almıyor. Hazine ayrıca bugün ağustos ayına ilişkin borç stoku verilerini de açıklayacak.

SÜRPRİZ FAİZ İNDİRİMİ YÜZDE 2 KAYIP GETİRDİ

TL, geçen ay yapılan sürpriz faiz indiriminden beri dolar karşısında yüzde 2’nin altında değer kaybetti.

Son günlerde küresel piyasalardaki sert satışlara kıyasla neredeyse yatay seyrine devam eden kur en yüksek 18.31 seviyesini gördü. Kur bu sabah 0859’da 18.2900/18.3000 seviyesindeydi.

Birikimli olarak bakıldığında ise TL, Nisan sonundan beri yüzde 19’a yakın, yılbaşından beri yüzde 28’e yakın, son bir yılda ise yüzde 54 değer kaybetti.

TL geçen yıl da yüzde 40’ın üzerinde değer kaybı yaşamıştı. (REUTERS)

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