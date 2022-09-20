FED faiz kararı ne olur? FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) rekor faiz artırımı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın şahin açıklamaları başlıca merkez bankalarında agresif sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisini pekiştirdi. Piyasalar Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasını bekliyor. FED faiz kararı 21 Eylül saat 21:00'de açıklanacak.

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Fed’in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990’lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başladı. Piyasalar Fed’in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına %86 olasılık veriyor.

FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) rekor faiz artırımı ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın şahin açıklamaları başlıca merkez bankalarında agresif sıkılaştırmanın devam edeceği beklentisini pekiştirdi. Piyasalar Fed’in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasına %86 olasılık veriyor. Piyasalar bu boyutta bir artırıma dün %77 olasılık tanıyordu.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN?

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından yapılacak olan faiz kararı toplantısının tarihi belli oldu. FED eylül ayı faiz kararı toplantısı 20-21 Eylül tarihlerinde yapılacak.

FED faiz kararı 21 Eylül günü 21:00’da açıklanacak.

100 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI SESLERİ

Verinin ardından Fed’in gelecek haftaki toplantısında, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990’lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamaya başlarken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Nomura ve Citigroup gibi önde gelen bankaların faiz artırım beklentilerinin 100 baz puan yönünde olması dikkati çekiyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed’in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 66 ve yüzde 34 düzeyinde bulunuyor. Bankanın daha önce 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi daha olası görülen gelecek ayki toplantısı için ise 50 baz puana yüzde 51,2 ve 75 baz puana yüzde 18,3 ihtimal veriliyor.

NEW YORK BORSASINDA SERT DÜŞÜŞ

Enflasyon verilerinin Fed’in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerini güçlendirmesinin ardından dün New York borsasında endeksler ortalama yüzde 4,5 değer kaybederken, tahvil piyasasında da satışlar arttı.

Dow Jones endeksi yüzde 3,94, Nasdaq endeksi yüzde 5,16 ve S&P 500 endeksi yüzde 4,32 geriledi.

2 YILLIK TAHVİL FAİZİ 15 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,46 ile 3 ayın zirvesini görmesinin ardından yüzde 3,42’de dengelenirken, 2 yıllık tahvil faizi yüzde ile 3,81 ile Kasım 2007’den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Dolara olan talebin artması ile dün yüzde 1,6 yükselen dolar endeksi, bugün de 110 sınırına kadar yükseldi.

ABD’de endeks vadeli kontratların yeni güne yükselişle başladığı görülürken, bugün açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin fiyatlamaların seyrinde etkili olması bekleniyor.