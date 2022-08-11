Fed yöneticilerinden enflasyon ve faiz açıklamaları: İstenen seviyeler değil

ABD enflasyonunun ardından piyasalar Fed yetkililerinin açıklamalarına kulak kesildi. Yetkililer enflasyonun istenen seviyede olmadığını belirtse de Fed'e dair beklentileri güncellerken piyasalar ralli yaptı.

Sozcu.com.tr

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ABD enflasyonuna ilişkin dün açıklanan verilerin ardından ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları piyasaların odağındaki yerini korudu.

ABD’de haziranda yüzde 9’u aşarak 40 yıllık zirvesini gören ABD enflasyonu dün gelen verilere göre temmuzda yüzde 8,5’e geriledi. Aylık bazda ise fiyatlarda değişim yaşanmadı. Verinin ardından piyasalar Fed’in eylül ayı toplantısına ilişkin beklentilerini güncellerken para politikasında yumuşama beklentileri sonrası piyasalar ralli yaptı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, dünkü verilerin Fed’in sıkılaşmaya başladığından bu yana enflasyona ilişkin ilk olumlu okuma olduğunu kaydetti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari resesyona neden olsa bile faiz oranlarının daha fazla yükseltilmesi gerektiğini belirtti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de verileri ‘iyi haber’ olarak nitelendirdi.

PİYASALAR FED YETKİLİLERİNE KULAK KESİLDİ

Enflasyonun hız kesmesi piyasaların Fed’den beklentilerini de değiştirdi. Son para politikası toplantısı sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz artışlarının bir noktada yavaşlayabileceği yönündeki söylem piyasalar tarafından satın alınmıştı. Ancak Powell, Fed’in bunu yapmak için verileri izleyeceğini eklemişti.

Son enflasyon verisinin beklentilerin altında kalması ise bu sözlerden sonra piyasalarda olumlu karşılandı ve gözler Fed üyelerinden gelecek diğer sinyallere döndü.

‘ENFLASYON HÂLÂ KABUL EDİLEMEZ SEVİYEDE’

Chicago Fed Başkanı Charles Evans enflasyonun hâlâ ‘kabul edilemez’ derecede yüksek olduğunu vurguladı. Evans, enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,5’e yaklaşmasını beklediğini belirterek, ekonominin ise yakın zamanda önemli ölçüde yavaşlamasını beklemediğini ifade etti.

Evas, Fed’in şu anda yüzde 2,25-2,5 aralığında olan politika faizini bu yıl yüzde 3,25-3,5 aralığına ve gelecek yılın sonuna kadar yüzde 3,75-4 aralığına yükseltmesini beklediğini açıkladı.

‘FAİZLER DAHA DA YÜKSELMELİ’

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de resesyona neden olsa dahi faizlerin daha da yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Fed’in enflasyon konusunda “zafer ilan etmekten çok çok uzakta” olduğunu ifade eden Kashkari, faiz oranlarının bu kadar hızlı artırılmasının ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğini, yakın gelecekte bir resesyonun yaşanabileceğini kaydetti.

Kashkari, faiz indirimlerinin gelecek yılın başlarında başlayacağına ilişkin piyasa beklentilerinin ise gerçekçi olmadığını savundu.

‘HABERLER İYİ’

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Financial Times ile yaptığı röportajda 75 baz puanlık artış olasılığını dışlamadı. Ancak Fed’in faiz oranı artışlarının hızını yavaşlatması için ilk desteğini açıkladı.

Daly, dün yaptığı açıklamada, son enflasyon raporuna ilişkin, “Tüketicilerin ve iş dünyasının bir miktar rahatlama sağladığına dair aylık verilerde iyi haberler var. Ancak enflasyon çok yüksek ve fiyat istikrarı hedefimize yakın değil” dedi.

Daly faizlerin yıl sonuna kadar yüzde 3,5 seviyesinin yakınlarına yükselmesi gerektiğini ve bu seviyenin iş ve tüketici faaliyetlerini kısıtlayacağını belirtti. Daly, talebi azaltmak için çok agresif hareket etmeme konusunda uyardı.

PİYASALAR RALLİ YAPTI

Enflasyon verisinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed’in eylül toplantısında yüzde 58,5 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 41,5 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin edildi.

Dün açıklanan verilerin ardından Fed’in frene basacağı beklentisi sonrası piyasalar da ralli yaptı. New York borsası, ABD’de beklenenden iyi gelen temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından günü “ralli yaparak” tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,63 artışla 33 bin 309,51 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,13 artarak 4 bin 210,23 puanla mayıs başından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Nasdaq endeksi yüzde 2,89 kazançla 12 bin 854,81 puana çıktı.