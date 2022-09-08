Goldman Sachs faiz artırım beklentilerini yükseltti

Goldman Sachs, Fed'den faiz artışı beklentisini eylül için 50'den 75 baz puana, kasım için 25'ten 50 baz puana yükseltti.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs’ın ekonomistleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) eylül ve kasım ayı toplantılarına yönelik faiz artırım beklentilerini yükseltti.

Fed’in 20-21 Eylül toplantısında faizi 75 baz puan ve kasım ayında 50 baz puan artıracağını öngören Goldman Sachs ekonomistleri, daha önce eylülde 50 baz puan, kasımda 25 baz puan faiz artırımı bekliyorlardı.

Ekonomistler, Fed’in aralık ayında da 25 baz puan faiz artıracağını öngörüyorlar.

Goldman Sachs ekonomistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, “Fed yetkilileri son dönemde şahin ifadeler kullanıyorlar ve enflasyonda yavaşlamanın arzu ettikleri kadar hızlı ilerlemediğine işaret eder gibi görünüyorlar” ifadelerine de yer verdi.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard, dün yaptığı açıklamada, enflasyonu düşürmek için “ne kadar sürerse sürsün” mücadele edeceklerini belirterek, politika faizinin daha da artmasının gerekeceğini ifade etmişti.

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