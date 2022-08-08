Hazine’nin tahvil ihalesinde faiz yüzde 17,51 oldu

Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde 17,51 bileşik faizle 17,2 milyar lira borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesinde 17 milyar 160,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık bugün 5 yıl (1764 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,10 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 16,81, bileşik faiz yüzde 17,51 oldu.

HAZİNE TOPLAMDA 17,2 MİLYAR DOLAR BORÇLANDI

Nominal teklifin 10 milyar 70 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 7 milyar 160 milyon lira, net satış 8 milyar 160,9 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamudan gelen 1 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 14 milyar 496 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 17 milyar 160,9 milyon lira borçlandı. (AA)