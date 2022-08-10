HSBC dolar/TL tahminini yükseltti

İngiltere merkezli banka HSBC, dolar/TL için yıl sonu tahminini 17,5’ten 19,5’e yükseltti.

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İngiltere merkezli banka HSBC, dolar/TL tahminini 2022 yıl sonu için 17,5'ten 19,5'e, 2023 ikinci çeyrek sonu için de 18,2'den 21'e yükseltti.

Bankanın Orta ve Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi kur stratejisti Murat Toprak imzalı notta, son aylarda yükselen enflasyonun reel faizleri daha da baskılaması, liralaşma stratejisinin ilk coşkusunun kalmaması ve cari açığın genişlemesiyle birlikte TL’nin değer kaybettiğine işaret edildi.

Notta, yılın son çeyreğine turizm gelirlerinin desteğinin azalmasıyla cari açığın daha da genişleyebileceğine ve bunun da TL üzerindeki baskının artmasına neden olacağı vurgulandı.

Para politikası duruşunda önümüzdeki dönemde değişiklik olacağına dair bir işaret bulunmadığı belirtilen notta, kur korumalı mevduatın yurt içi yerleşiklerin büyük döviz alımlarını önlemede rol oynamaya devam ettiği değerlendirmesi yapıldı.

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