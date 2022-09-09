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Kraliçe’nin ölümü kritik faiz kararını da erteletti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ulusal yas sebebiyle faiz kararını 15 Eylül yerine 22 Eylül'de açıklayacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:16 - 09 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kraliçe’nin ölümü kritik faiz kararını da erteletti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kraliçe Elizabeth’in dün hayatını kaybetmesi nedeniyle eylül Para Politikası Kurulu toplantısını bir hafta erteleyeceğini açıkladı.

Para politikası kararının 22 Eylül TSİ 14:00’de açıklanacağı bildirildi.

27 YILIN EN YÜKSEK FAİZ ARTIRIMI GELMİŞTİ

BoE son olarak, geçen ay politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1,75’e çıkarmıştı.

Yapılan bu faiz artırımı, 27 yılın en yüksek artışı olarak kayıtlara geçmişti.

Banka, yükselen enflasyonun baskısı altındaki ülke ekonomisinin bir yıldan uzun sürecek bir resesyona ilerlediği uyarısında bulunmuştu.

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