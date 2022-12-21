KAP haberleri – 20 Aralık 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 20 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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AHGAZ: Şirket payları 22 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

BARMA: Halka arzdan elde edilen fonun 141,3 milyon TL'sinin işletme sermayesinde, 115,6 milyon TL'sinin finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

BERA & KONKA: Golda Gıda'nın sermayesinin 151,8 milyon TL'den 200 milyon TL'ye çıkartıldığı açıklandı.

BRKSN: VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ocak'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

BRKO: Şirketin Koyunlu Halı Markası ile ilgili Novva Halı Tekstil ile katalog dışı yeni ürünlerin üretimi ve satışı konusunda 5 yıllığına Loyalty Anlaşması yapıldığı açıklandı.

CEMAS: Şirket ile Birleşik Metal İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlandığı açıklandı.

CRDFA: 115 gün vadeli 30 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

DAPGM: Şirketin, yüzde 100 pay sahibi olduğu olduğu Dap Nişantaşı ve Dap Ormanköy devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

ERSU: 2018 yılında SPK tarafından örtülü kazanç aktarımı ile suç duyurusunda bulunulması kapsamında şüphelilere takipsizlik kararı verilmesi ardından SPK tarafından yapılan itirazın reddedildiği, takipsizlik kararının kesinleştiği açıklandı.

EGSER: Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından şirketin 2021 Yılı ihracatın Şampiyonları Seramik Kaplama Malzemeleri kategorisinde En Fazla ihracat Gerçekleştiren üçüncü Firma ödülüne, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yaptığı değerlendirme sonrasında 2019 ve 2020 yıllarında Toprak ve Seramik Mamulleri Sanayi Meslek Grubunda Üretim ve Yatırımda Birincilik ödülünü kazandığı açıklandı.

EYGYO.HE: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da satış yöntemi ile 22 – 23 Aralık'ta toplanacak.

GARFA: 71 gün vadeli 168,1 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

HALKB: Banka ile ilgili çıkan haberlerin KAP'tan takip edilmesi gerektiği açıklandı.

INVEO: Şirketin yüzde 78'ine sahip olduğu Inveo Yatırım Bankası'ndaki paylarının yüzde 1’ine karşılık gelen 5 milyon adet payın 5 milyon TL bedel ile GEDIK'e devredilmesine karar verildiği açıklandı. Şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı INVEO Alfa Uluslararası İş Geliştirme’ye 8 milyon TL sermaye avansı verilmesine karar verildiği açıklandı.

ISMEN: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 750 milyon TL'den 3,0 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı. Mersin'de şube açılmasına karar verildiği açıklandı. 10,1 milyar TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında Genel Müdürlüğe yetki verildiği açıklandı.

KCAER: 25 milyon dolar ön siparişi alınan yeni ürün için planlanan makine ve teçhizat alımlarının tamamlandığı açıklandı.

KIMMR: Maltepe Grandhouse Şubesi'nin kapatıldığı, Tarabya – 3 Şubesi'nin açıldığı belirtildi.

KOZAL: Nevşehir'e Kaşköy Altın Madeni Şubesi açılmasına karar verildiği açıklandı.

KENT: Rekabet Kurulu tarafından şirkete 8,8 milyon TL idari para cezası verildiği açıklandı.

KUVVA: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 55 milyon TL'den 125 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MEDTR: 3 ay vadeli toplam 18,6 milyon TL tutarlı KKM hesabı açılmasına karar verildiği açıklandı.

METUR: Şirketin, sermayelerinde yüzde 100 pay sahibi olduğu Kare1 Güneş Enerjisi, Kare2 Güneş Enerjisi, Kare3 Güneş Enerjisi, Kare4 Güneş Enerjisi ve Kare5 Güneş Enerjisi'nin Kare1 Güneş Enerjisi Üretim bünyesinde kolaylaştırılmış birleşme işleminin tescil edildiği açıklandı.

NUGYO: Şirket ortaklarından Nurol İnşaat'ın sahip olduğu Şirket sermayesinin yüzde 22,66’sına karşılık gelen 75 milyon 981 bin 492 adet NUGYO paylarının, pay başına 9,50 TL fiyatla alıcı Nurol Holding'e 29 Aralık'ta Toptan Alış Satış İşlemi kapsamında gerçekleştirilmesi için Borsa'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

TAVHL: Esenboğa Havalimanı işletme hakkının 2050’ye uzatılmasını da kapsayan ihalenin 475 milyon euro bedelle şirketin kazandığı açıklandı.

TERA: Şirket payları 22 Aralık’ta işlem görmeye başlayacak.

TLMAN: Vergi Kanunu kapsamında 1,5 milyon TL'lik indirimden faydalanmak için 2021 kurum kazancı kapsamında Vergi Dairesi’ne verilen beyannamenin iptal edildiği, şirketin yaptığı istinaf başvurusunun şirket lehine kabul edildiği açıklandı.

SUNTK: Çevre Yönetim Sistemi sertifikasının alındığı açıklandı.

YKBNK: 182 gün vadeli 30,5 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

BRKO: Şirket sermayesinin 120 milyon TL'den yüzde 33,33 oranında tahsisli olarak 40 milyon TL artışla 160 milyon TL'ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul'un onayına sunulacak.

EUHOL: Şirket sermayesi bugün 60 milyon TL'den yüzde 150 oranında bedelli olarak 90 milyon TL nakden artışla 150 milyon TL'ye yükseltilecek olup düzeltilmiş pay fiyatı 2,08 TL'ye denk gelmekte.

RYSAS: Şirket sermayesinin 250 milyon TL'den yüzde 140 oranında bedelli olarak 350 milyon TL nakden artışla 600 milyon TL'ye yükseltilmesine karar verildi.

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