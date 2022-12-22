KAP haberleri – 21 Aralık 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 21 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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Rekabet Kurumu, BIMAS, CRFSA, MGROS ve SOKM'a cezaya gerek olmadığına karar verdi.

AHGAZ: Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

AKYHO: Şirketin bağlı ortaklığı Mai Otomotiv'de bulunan yüzde 50 payının 1,2 milyon TL bedelle devredildiği açıklandı.

ARDYZ: Şirketin Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 programında ilk 50 şirket arasında yer aldığı açıklandı.

ASUZU: Saha Kurumsal ile 1 yıl süreli Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

BRYAT: Şirketin yüzde 15,2 ortak olduğu Borusan Teknolojik Yatırımlar'daki payların tamamının Borusan İstikbal Ticaret'e satılmasına karar verildiği açıklandı.

DITAS & OSMEN & OZGYO: VBTS kapsamında şirket paylarına 22 Aralık'a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.

EKGYO: Kuzey Yakası Projesi kapsamında 2 blok ve bu bloklara ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri’nin Kısmi Geçici Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EMNIS: Konkordoto ödemesinin on üçüncü taksitinin ödendiği açıklandı.

EYGYO.HE: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa'da satış yöntemi ile bugün ve yarın toplanacak.

GEDZA: Çatı GES yatırımının tamamlandığı açıklandı.

GENIL: Ankara’daki üretim tesisinde yapılacak planlı bakım çalışmaları nedeniyle 9 Ocak'a kadar üretime ara verildiği açıklandı.

HKTM: Şirketin 0,42 milyon euro bedelli sipariş aldığı açıklandı. Şirket iştiraki Hereket Kontrol tarafından, Toplam Enerji Merkezi Sanayi unvanıyla ve 1 milyon TL sermaye ile kurulacak yeni şirkete yüzde 51 pay oranı ve 510 bin TL pay tutarıyla ortak olunmasına karar verildiği açıklandı.

INVEO & GEDIK: Inveo Yatırım Bankası unvanının Misyon Yatırım Bankası olarak değiştirilmesine karar verildiği açıklandı.

ISMEN: İskenderun'a şube açılmasına karar verildiği açıklandı.

KFEIN: Şirketin Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2022 programında ilk 50 şirket arasında yer aldığı açıklandı.

MGROS: Rekabet Kurulu tarafından şirket hakkında bir idari para cezası uygulanmamasına karar verildiği, şirketin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edildiğine ilişkin hükmün iptali istemiyle idari yargı yoluna başvuracağı açıklandı.

OYYAT: 98 gün vadeli 200 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

OTTO & VKING: VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ocak'a kadar internet emir yasağı getirildi.

OZSUB: VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Ocak'a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

QNBFB: Şirketin yüzde 49 iştiraki Cigna Sağlık sermayesinin yüzde 51’ine karşılık gelen 22 milyon 950 bin adet payın 981,0 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

TATGD: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği, uzun vadeli yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notunun BB, görünümlerinin Negatif olarak belirlendiği açıklandı.

TERA: Şirket payları Borsa'da bugün işlem görmeye başlayacak.

TUPRS: Entek Elektrik tarafından 40 MW GES ve 417 MW RES olmak üzere, toplamda 7 proje ile 457 MW ilave kapasite için daha ön lisans başvurusu yapılması sonrasında, bu başvurular ile birlikte 190 MW GES ve 1271,5 MW RES olmak üzere, toplamda 22 proje ile 1461,5 MW ilave kapasite için ön lisans başvurusunun yapıldığı açıklandı.

SUNTK: Myth Yapay Zeka kuluçka girişimine yatırım yapma amacı ile 350 bin TL tutarındaki Hissedarlar Sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

YYAPI: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL'den 2,2 milyar TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BRMEN: Şirket sermayesi bugün 22,3 milyon TL'den yüzde 100 oranında bedelli olarak 22,3 milyon TL nakden artışla 44,6 milyon TL'ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,36 TL'ye denk gelmekte.

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