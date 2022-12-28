KAP haberleri – 27 Aralık 2022

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 27 Aralık'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar...

Sozcu.com.tr

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ATATP: Şirket ile Vodafone arasında 2017 yılında imzalanan Hizmet Sözleşmesine kapsamında 2026 yılına kadar geçerli 114,8 milyon TL tutarında ek protokol imzalandığı açıklandı.

ARDYZ: DMO tarafından düzenlenen Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü İhtiyacı 27 adet sunucu alımı işi ihalesine verilen 15,4 milyon TL'lik teklifin en uygun teklif olduğu ve sözleşme imzalandığı açıklandı.

BERA: Şirket bağlı ortaklığı MPG Makine'nin 2022 yılı OSBÜK – OSB Yıldızları Araştırması’nın OSB’lerde Ar – Ge Harcamasını En Çok Artıran Firma kategorisinde 6. firma ödülünü aldığı açıklandı.

CLEBI: Şirketin Türkiye’deki faaliyet gösterdiği havalimanlarında yapacağı makine ve teçhizat yatırımları kapsamında, Bakanlığa yapmış olduğu 350 milyon TL’lik teşvik belgesi başvurusunun onaylandığı açıklandı.

ESCOM: Şirket iştiraki Alesta Elektronik tarafından CareX AI'a hisseye dönüştürülebilir yatırım sözleşmesi kapsamında 60 bin dolar tutarında yatırım yapılmasına karar verildiği açıklandı.

EYGYO: Şirket payları yarın Borsa’da işlem görmeye başlayacak.

GESAN: Şirketin yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji'nin TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihalede ihalesine katılarak 68,9 milyon TL ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GRNYO: 110 milyon euro bedelli Yönetici Sorumluluk Sigortası yapıldığı açıklandı.

HEKTS: Paya Dönüştürülebilir Tahvil ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

INFO: Hedef Yatırım Bankası için şirketin payına düşen 150 milyon TL sermayenin bankaya ödendiği açıklandı.

ISSEN: Balıkesir Susurluk'da kayıtlı arazide yapılacak olan, 9,7 MWp kapasiteli Lisansız GES yatırımı için alınan çağrı mektubu sonrasında, GES kurulacak marjinal tarım arazisi olarak belirlenen alana, Lisansız GES yatırımı için gerekli çalışmaların yapılmasına karar verildiği açıklandı.

KGYO: Şirket portföyünde bulunan İstanbul Eyüpsultan Göktürk'te inşa edilmesi planlanan İstanbul – İstanbul Projesinin 3.fazı için Eyüpsultan Belediyesi’nden inşaat yapı ruhsatı alındığı açıklandı.

KRGYO: Şirketin EKGYO ile Tuzla Arsasının alımına ilişkin 2020 yılında imzaladığı Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde yer alan ve vadesi gelmemiş borç miktarı 10,3 milyon TL'ye kadar EKGYO lehine ipotek tesis edildiği ve tapu devrinin şirket adına gerçekleştirildiği açıklandı.

KMPUR: JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunun AA-(tr), kısa vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notunun J1+(tr), not görünümlerinin stabil, uzun vadeli uluslararası yabancı para ve uzun vadeli uluslararası yerel para kurum kredi derecelendirme notunun BB, not görünümünün ise negatif olarak belirlendiği açıklandı.

MERKO: Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen 70 milyon TL'lik fonun üretim tesislerindeki mevcut küp domates hatlarına ilave olarak, kapama ve kutulama yatırımı ile 6 bin metrekare depolama alanı yapımında kullanılmasında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

SOKE: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 4 – 5 – 6 Ocak'ta toplanacak.

QUAGR: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından, 2018, 2019, 2020 dönemlerine ilişkin vergi kanunları yönünden sınırlı inceleme yapılacağına dair tebligatın şirkete ulaştığı açıklandı.

RALYH: Şirketin bağlı ortaklığı Hera Teknik tarafından TOKİ tarafından düzenlenen Kars Merkez 309 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İkmal İşi ihalesine katılınması sonrasında, ihalenin iptal edildiği açıklandı.

RYGYO: Şirketin yüzde 100 pay sahibi olduğu Reysaş Turizm ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işleminin tescil edildiği açıklandı.

TETMT: VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Ocak'a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Ocak'a kadar uzatıldı.

TSKB: Banka ile Fransız Kalkınma Ajansı arasında 80 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı.

TUPRS: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA (tr), kısa vadeli ulusal notunun J1+ (tr), not görünümlerinin stabil olarak belirlendiği açıklandı.

ULUFA: 400 milyon TL'ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

YEOTK: Şirket ile Kaltun Enerji DOO Skopje arasında Makedonya’da kurulacak 44MW RES'in elektrifikasyon ve otomasyon işlerinin yapımı amacıyla 6,5 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

IMASM: Şirket sermayesinin 37 milyon TL'den yüzde 525 oranında bedelsiz olarak 194,3 milyon TL artışla 231,3 milyon TL'ye yükseltilmesi kapsamında SPK'ya başvuru yapıldığı açıklandı.

MERKO: Şirket tarafından tahsisli sermaye artırımı yapılmasına karar verildiği açıklandı.

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